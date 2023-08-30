Доцент КПИ рассказывала студентам про "9 лет бомбили Донбасс": предстанет перед судом

Будут судить бывшую преподавательницу столичного вуза, которая оправдывала оккупантов перед студентами.

Источник: Киевская городская прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Следствием установлено, что в марте 2023 года 62-летняя доцент кафедры одного из столичных университетов (по данным источника УП - Национального университета Украины "КПИ имени Игоря Сикорского") во время проведения учебного занятия в режиме видеосвязи выразила студентам свое видение событий в Украине.

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В своих высказываниях уроженка Республики Беларусь обвиняла действующего президента Украины в неподписании Минских соглашений, что, по ее мнению, послужило причиной войны, а нападение страны-агрессора на Украину назвала "опережающим ударом".

При этом она обвиняла украинские войска в "обстрелах Донбасса" на протяжении последних девяти лет и отрицала временную оккупацию территории Донецкой области.

Отмечается, что в ходе следствия свою вину обвиняемая признала полностью.

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Обвинительный акт с соглашением о признании виновности направлено в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Указано, что в настоящее время женщина уволена с работы.