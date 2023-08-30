Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки

Міністерство оборони США спостерігає за перебігом контрнаступу та констатує, що збройні сили повільно просуваються вперед, одночасно відбиваючи атаки російських загарбників.

Джерело: речниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу, передає "Європейська правда"

Деталі: За її словами, у Пентагоні бачать, що українські військові продовжують повільно просуватися вперед та відбивати російську агресію.

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Відповідаючи на питання, чи розглядають Сполучені Штати надання Україні далекобійних ракет ATACMS, Сінгх заявила, що не має жодних новин щодо цього питання.

Передісторія:

Раніше повідомлялося, що Пентагон має гарантоване фінансування для військової підтримки України до завершення фіскального року 30 вересня.

Речниця Пентагону також нагадала, що відомство раніше виявило завищення вартості військової допомоги Україні на 6,2 мільярда доларів у межах пакетів, які надавались з американських запасів.

Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився щодо критики темпів наступу ЗСУ, що лунають в медіа, закликавши продовжувати допомогу Києву й виявити терпіння.