Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки
Середа, 30 серпня 2023, 11:15
Міністерство оборони США спостерігає за перебігом контрнаступу та констатує, що збройні сили повільно просуваються вперед, одночасно відбиваючи атаки російських загарбників.
Джерело: речниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу, передає "Європейська правда"
Деталі: За її словами, у Пентагоні бачать, що українські військові продовжують повільно просуватися вперед та відбивати російську агресію.
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Відповідаючи на питання, чи розглядають Сполучені Штати надання Україні далекобійних ракет ATACMS, Сінгх заявила, що не має жодних новин щодо цього питання.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що Пентагон має гарантоване фінансування для військової підтримки України до завершення фіскального року 30 вересня.
- Речниця Пентагону також нагадала, що відомство раніше виявило завищення вартості військової допомоги Україні на 6,2 мільярда доларів у межах пакетів, які надавались з американських запасів.
- Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився щодо критики темпів наступу ЗСУ, що лунають в медіа, закликавши продовжувати допомогу Києву й виявити терпіння.
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