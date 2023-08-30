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Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 30 серпня 2023, 11:15
Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки
фото: Getty Images

Міністерство оборони США спостерігає за перебігом контрнаступу та констатує, що збройні сили повільно просуваються вперед, одночасно відбиваючи атаки російських загарбників.

Джерело: речниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу, передає "Європейська правда"

Деталі: За її словами, у Пентагоні бачать, що українські військові продовжують повільно просуватися вперед та відбивати російську агресію.

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Відповідаючи на питання, чи розглядають Сполучені Штати надання Україні далекобійних ракет ATACMS, Сінгх заявила, що не має жодних новин щодо цього питання.

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Теми: СШАконтрнаступЗбройні силиУкраїна
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