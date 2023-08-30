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Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 30 августа 2023, 11:15
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
фото: Getty Images

Министерство обороны США наблюдает за ходом контрнаступления и констатирует, что вооруженные силы медленно продвигаются вперед, одновременно отражая атаки российских захватчиков.

Источник: пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх на брифинге, передает "Европейская правда"

Детали: По ее словам, в Пентагоне видят, что украинские военные продолжают медленно продвигаться вперед и отражать российскую агрессию.

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Отвечая на вопрос, не рассматривают ли Соединенные Штаты  предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS, Сингх заявила, что у нее нет никаких новостей по этому вопросу.

Предистория:

  • Ранее сообщалось, что Пентагон имеет гарантированное финансирование для военной поддержки Украины до завершения фискального года 30 сентября.
  • Пресс-секретарь Пентагона также напомнила, что ведомство ранее выявило завышение стоимости военной помощи Украине на 6,2 миллиарда долларов в рамках пакетов, которые предоставлялись из американских запасов.
  • Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался по поводу критики темпов наступления ВСУ, звучащих в медиа, призвав продолжать помощь Киеву и проявить терпение.

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Темы: СШАконтрнаступлениеВооруженные силыУкраина
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