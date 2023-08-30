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У Польщі вироблятимуть деталі для F-16

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 30 серпня 2023, 11:50
У Польщі вироблятимуть деталі для F-16
ФОТО: GETTY IMAGES

На території Польщі організують виробництво комплектуючих для американських винищувачів F-16.

Джерело: як пише "Європейська правда", заявив агентству PAP директор заводу PZL Mielec Януш Закрецький

Деталі: За словами директора заводу, кінцевий план PZL Mielec до кінця наступного року – виробляти 70-80 відсотків конструкції корпусу винищувачів.

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Він зазначив, що виробництво конструкцій F-16 Block 70/72 здійснюється в модернізованому цеху на підприємстві PZL Mielec, де раніше виробляли військові реактивні літаки.

Пряма мова: "Радий, що Lockheed Martin оцінив компетентність наших працівників і потенціал цього місця та прийняв рішення розмістити тут виробництво конструкцій F-16. Це також доказ прихильності Lockheed Martin розвитку PZL Mielec та промислового потенціалу нашої країни".

Що передувало: 

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  • Раніше повідомлялося, що влада польського міста Радом звернеться до військових та Міністерства оборони за поясненнями у зв'язку з тренувальними польотами літаків F-16.
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  • Повномасштабне вторгнення Росії в Україну зробило зміцнення збройних сил пріоритетом для польської влади. Вона пообіцяла подвоїти чисельність армії до 300 тисяч військовослужбовців і витратити близько 4% цьогорічного ВВП на оборону.

Теми: Польщавинищувачівиробництво
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