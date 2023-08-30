В Польше будут производить детали для F-16

На территории Польши организуют производство комплектующих для американских истребителей F-16.

Источник: как пишет "Европейская правда", заявил агентству PAP директор завода PZL Mielec Януш Закрецкий

Детали: По словам директора завода, конечный план PZL Mielec до конца следующего года - производить 70-80 процентов конструкции корпуса истребителей.

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Он отметил, что производство конструкций F-16 Block 70/72 осуществляется в модернизированном цехе на предприятии PZL Mielec, где ранее производили военные реактивные самолеты.

Прямая речь: "Рад, что Lockheed Martin оценил компетентность наших работников и потенциал этого места и принял решение разместить здесь производство конструкций F-16. Это также доказательство приверженности Lockheed Martin развитию PZL Mielec и промышленного потенциала нашей страны".

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