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Сирський побував на передньому краї: поставив задачу "дотиснути" Кліщіївку

Станіслав ПогоріловСереда, 30 серпня 2023, 12:03
Сирський побував на передньому краї: поставив задачу дотиснути Кліщіївку
Олександр Сирський, фото: скриншот з Telegram

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав захисників на передньому краї бойових дій та поставив задачу "дотиснути" населений пункт Кліщіївка на бахмутському напрямку.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова: "Зараз ви (захисники - ред.), як завжди, на вістрі удару, на вістрі бойових дій. Ви знаєте, що в нас є цей (населений) пункт Кліщіївка, який треба дотиснути. І тут без перебільшення виключно ваша роль, ваша відвага, ваша мужність, ваші навички. І я не знаю нікого іншого, хто може виконати ці завдання".

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Деталі: Сирський разом з командирами 80 ОДШБр, 3 ОШБр, 5 ОШБр, бригада "Лють", 68 ОЄБр. спланували подальші дії та обговорили вирішення проблемних питань.

Також командувач нагородив найкращих бійців. "Пишаюся тим, що випала честь командувати такими героями, впевнений в нашій перемозі. Дякую за службу кожному", - підкреслив він.

Що було раніше: За даним Генштаба ЗСУ, на Бахмутському напрямку захисники продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

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Теми: війнаконтрнаступЗбройні сили
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