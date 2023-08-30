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"12 тисяч бійців, озброєні дельфінами і кротами, штурмували берег Криму": ССО потролили Міноборони РФ

Валентина РоманенкоСереда, 30 серпня 2023, 14:00
12 тисяч бійців, озброєні дельфінами і кротами, штурмували берег Криму: ССО потролили Міноборони РФ
ілюстрація ССО

Сили спеціальних операцій ЗСУ спростували черговий фейк Міноборони РФ про нібито "знищення в Чорному морі катерів і військових ССО" в ніч на 30 серпня.

Джерело: пресслужба Сил спецоперацій

Деталі: Напередодні оборонне відомство країни-агресора видало повідомлення такого штибу: "30 серпня близько 00.00 мск літаком морської авіації Чорноморського Флоту в акваторії Чорного моря знищено чотири швидкохідні військові катери з десантними групами військовослужбовців українських сил спеціальних операцій загальною чисельністю до 50 осіб".

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У ССО ЗСУ висміяли це повідомлення, використовуючи зокрема популярні міфи російської пропаганди та термінологію саги "Зоряні війни". Спецпризначенці закликали довіряти лише перевіреним офіційним джерелам інформації.

Дослівно: "Терміново! Минулої ночі близько 12 тисяч операторів 73-го центру ССО України, озброєні бойовими дельфінами, кротами та шиншилами здійснили спробу десантування на кримське узбережжя.

Противник здійснив контратаку бойовими бумерангами. Через це наші воїни були змушені запросити підтримку "Зірки смерті" та флоту галактичної імперії."

Десь так мало б починатися повідомлення ССО України, якби ми писали у стилі російського міноборони. Такий самий сенс мають заяви росіян про знищення наших воїнів літаками у морі та багато інших.

Довіряйте лише перевіреним джерелам і пам’ятайте: вірити росіянам – не поважати себе (це м’яко кажучи)".

Теми: ССОпропагандаРосія
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