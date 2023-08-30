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"Десант боевых дельфинов и кротов при поддержке "Звезды смерти": ССО потроллили Минобороны РФ

Валентина РоманенкоСреда, 30 августа 2023, 14:00
Десант боевых дельфинов и кротов при поддержке Звезды смерти: ССО потроллили Минобороны РФ
иллюстрация ССО

Силы специальных операций ВСУ опровергли очередной фейк Минобороны РФ о якобы "уничтожении в Черном море катеров и военных ССО" в ночь на 30 августа.

Источник: пресс-служба Сил спецопераций

Детали: Накануне оборонное ведомство страны-агрессора выдало сообщение такого толка: "30 августа около 00.00 мск самолетом морской авиации Черноморского Флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек".

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В ССО ВСУ высмеяли это сообщение, используя в частности популярные мифы российской пропаганды и терминологию саги "Звездные войны". Спецназовцы призвали доверять только проверенным официальным источникам информации.

Дословно: "Срочно! Прошлой ночью около 12 тысяч операторов 73-го центра ССО Украины, вооруженные боевыми дельфинами, кротами и шиншиллами совершили попытку десантирования на крымское побережье.

Противник совершил контратаку боевыми бумерангами. Из-за этого наши воины были вынуждены запросить поддержку "Звезды смерти" и флота галактической империи."

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Где-то так должно было бы начинаться сообщение ССО Украины, если бы мы писали в стиле российского минобороны. Такой же смысл имеют заявления россиян об уничтожении наших воинов самолетами в море и многие другие.

Доверяйте только проверенным источникам и помните: верить россиянам - не уважать себя (это мягко говоря)".

Темы: ССОпропагандаРосcия
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