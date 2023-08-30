Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС
РФ вийшла на перше місце за обсягом експорту Естонії поза межами Євросоюзу, вперше це сталося у березні 2023 року, коли на частку РФ припадало 15,74% експорту естонських товарів.
Джерело: Delfi Forte з посиланям на статистику Естонії, передає "Європейська правда"
Деталі: За даними відомства, за підсумками червня 2023 року Росія посідає перше місце з експорту естонських товарів із 13,72%. Ближче за всіх за цим показником до неї – Норвегія 12,14% і Велика Британія 12,27%.
Ще до вторгнення Росії в Україну частка РФ в естонському експорті за межі ЄС посідала друге місце після США (21,1%). Третім найбільшим експортером для Таллінна тоді була Норвегія (12,9%).
Коментуючи ситуацію з експортом до РФ, міністр економіки та інфотехнологій Естонії Тійт Рійсало заявив, що держава не може диктувати бізнесу кожен крок.
Що було раніше:
- Перед цим в Естонії лідер фракції Центристської партії запропонував парламенту створити слідчу комісію для з’ясування усіх обставин після скандалу з "російським бізнесом" чоловіка прем’єрки Каї Каллас, яка не збирається йти у відставку.
- Нагадаємо, Каллас потрапила у скандал після того, як з’ясувалося, що транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить чоловіку Каллас Арво Халліку, під час повномасштабної війни в Україні продовжила діяльність у напрямку Росії.
- Згодом Халлік оголосив, що продає свою частку власності і йде з компанії, та вибачився за ситуацію. Поліція безпеки Естонії заявила, що діяльність Stark Logistics у Росії не порушує чинних санкцій.
Детально на цю тему дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", або читайте у статті: Родинний бізнес із російським слідом: які наслідки матиме скандал навколо прем'єрки Естонії.