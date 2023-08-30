Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 30 серпня 2023, 14:25
Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС
фото: getty images

РФ вийшла на перше місце за обсягом експорту Естонії поза межами Євросоюзу, вперше це сталося у березні 2023 року, коли на частку РФ припадало 15,74% експорту естонських товарів.

Джерело: Delfi Forte з посиланям на статистику Естонії, передає "Європейська правда"

Деталі: За даними відомства, за підсумками червня 2023 року Росія посідає перше місце з експорту естонських товарів із 13,72%. Ближче за всіх за цим показником до неї – Норвегія 12,14% і Велика Британія 12,27%.

Реклама:

Ще до вторгнення Росії в Україну частка РФ в естонському експорті за межі ЄС посідала друге місце після США (21,1%). Третім найбільшим експортером для Таллінна тоді була Норвегія (12,9%).

Коментуючи ситуацію з експортом до РФ, міністр економіки та інфотехнологій Естонії Тійт Рійсало заявив, що держава не може диктувати бізнесу кожен крок.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ

Детально на цю тему дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", або читайте у статті: Родинний бізнес із російським слідом: які наслідки матиме скандал навколо прем'єрки Естонії.

Теми: ЕстоніяРосіяекспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Британія: РФ 24 серпня намагалася ракетами атакувати цивільне судно в Україні

Помер колишній нардеп і музикант Ян Табачник

На Київщині призначили нового очільника обласної поліції

В Україні починає роботу новий посол Британії

Умеров провів першу телефонну розмову з главою Пентагону

Маск знайшов виправдання своїй позиції щодо РФ: Конгрес США не оголошував війну Росії

Усі новини...
Естонія
Естонія домовилась про подальше розгортання іспанських NASAMS у себе
Більшість естонців бажають відставки прем'єрки через "російський бізнес" її чоловіка
Жителі Естонії зібрали гроші на 21 розвідувальний дрон для України
Останні новини
03:32
Цієї ночі росіяни на годину перекривали Кримський міст
02:58
Українські військові просуваються в районі Бахмута та на Запоріжжі – ISW
01:47
У Лівії через прорив дамби від повені загинуло щонайменше 2 тисячі людей
01:06
У США пригрозили новими санкціями КНДР і Росії у разі передачі зброї
00:33
Росіяни скаржаться на атаку дронів у Курській області
23:45
10 прикордонних громад Сумщини обстріляли росіяни за день
23:23
Адміністрація Байдена близька до схвалення Україні ракет з касетними боєприпасами – Reuters
23:03
У Києві поліціянта поранили ножем, але він продовжив затримання
22:41
Щодо передачі Україні ракет ATACMS ще ведуться переговори – Держдеп
22:09
Бербок закликала Путіна повернути викрадених українських дітей
Усі новини...
Реклама: