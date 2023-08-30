Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС

РФ вийшла на перше місце за обсягом експорту Естонії поза межами Євросоюзу, вперше це сталося у березні 2023 року, коли на частку РФ припадало 15,74% експорту естонських товарів.

Джерело: Delfi Forte з посиланям на статистику Естонії, передає "Європейська правда"

Деталі: За даними відомства, за підсумками червня 2023 року Росія посідає перше місце з експорту естонських товарів із 13,72%. Ближче за всіх за цим показником до неї – Норвегія 12,14% і Велика Британія 12,27%.

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Ще до вторгнення Росії в Україну частка РФ в естонському експорті за межі ЄС посідала друге місце після США (21,1%). Третім найбільшим експортером для Таллінна тоді була Норвегія (12,9%).

Коментуючи ситуацію з експортом до РФ, міністр економіки та інфотехнологій Естонії Тійт Рійсало заявив, що держава не може диктувати бізнесу кожен крок.

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