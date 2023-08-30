Эстония экспортирует в Россию наибольшее количество товаров вне ЕС

РФ вышла на первое место по объему экспорта Эстонии за пределами Евросоюза, впервые это произошло в марте 2023 года, когда на долю РФ приходилось 15,74% экспорта эстонских товаров.

Источник: Delfi Forte со ссылкой на статистику Эстонии, передает "Европейская правда"

Детали: По данным ведомства, по итогам июня 2023 года Россия занимает первое место по экспорту эстонских товаров с 13,72%. Ближе всех по этому показателю к ней – Норвегия 12,14% и Великобритания 12,27%.

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Еще до вторжения России в Украину доля РФ в эстонском экспорте за пределы ЕС занимала второе место после США (21,1%). Третьим крупнейшим экспортером для Таллинна тогда была Норвегия (12,9%).

Комментируя ситуацию с экспортом в РФ, министр экономики и инфотехнологий Эстонии Тийт Рийсало заявил, что государство не может диктовать бизнесу каждый шаг.

Что предшествовало:

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Перед этим в Эстонии лидер фракции Центристской партии предложил парламенту создать следственную комиссию для выяснения всех обстоятельств после скандала с "российским бизнесом" мужа премьера Каи Каллас, которая не собирается идти в отставку.

Напомним, Каллас попала в скандал после того, как выяснилось, что транспортная компания Stark Logistics, которая частично принадлежит мужу Каллас Арво Халлику, во время полномасштабной войны в Украине продолжила деятельность в направлении России.

Впоследствии Халлик объявил, что продает свою долю собственности и уходит из компании, и извинился за ситуацию. Полиция безопасности Эстонии заявила, что деятельность Stark Logistics в России не нарушает действующих санкций.

Подробно на эту тему смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды" или читайте в статье: Семейный бизнес с российским следом: какие последствия будет иметь скандал вокруг премьера Эстонии.