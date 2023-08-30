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Эстония экспортирует в Россию наибольшее количество товаров вне ЕС

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 30 августа 2023, 14:25
Эстония экспортирует в Россию наибольшее количество товаров вне ЕС
фото: getty images

РФ вышла на первое место по объему экспорта Эстонии за пределами Евросоюза, впервые это произошло в марте 2023 года, когда на долю РФ приходилось 15,74% экспорта эстонских товаров.

Источник: Delfi Forte со ссылкой на статистику Эстонии, передает "Европейская правда"

Детали: По данным ведомства, по итогам июня 2023 года Россия занимает первое место по экспорту эстонских товаров с 13,72%. Ближе всех по этому показателю к ней – Норвегия 12,14% и Великобритания 12,27%.

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Еще до вторжения России в Украину доля РФ в эстонском экспорте за пределы ЕС занимала второе место после США (21,1%). Третьим крупнейшим экспортером для Таллинна тогда была Норвегия (12,9%).

Комментируя ситуацию с экспортом в РФ, министр экономики и инфотехнологий Эстонии Тийт Рийсало заявил, что государство не может диктовать бизнесу каждый шаг.

Что предшествовало:

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Подробно на эту тему смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды" или читайте в статье: Семейный бизнес с российским следом: какие последствия будет иметь скандал вокруг премьера Эстонии.

Темы: ЭстонияРосcияэкспорт
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