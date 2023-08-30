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До Реєстру збитків України від війни приєдналася Швейцарія

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 30 серпня 2023, 14:51
До Реєстру збитків України від війни приєдналася Швейцарія
Прапор Швейцарії, Женева, фото Getty Images

Швейцарія приєдналася до створеного Радою Європи Реєстру збитків України, завданих російською агресією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу швейцарського уряду

Дослівно: "Цей крок підкреслює підтримку Швейцарією постраждалих від війни та політичного процесу відновлення України, який Швейцарія ініціювала спільно з українським урядом на Конференції з питань відновлення України 2022 року в Лугано".

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Деталі: Членство Швейцарії в Реєстрі збитків незабаром буде офіційно затверджене Радою Європи.

Угоду про реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні на саміті Ради Європи в Ісландії. Тоді до нього приєдналися 43 держави.

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Теми: УкраїнаШвейцаріявійнаРосія
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