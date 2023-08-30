К Реестру убытков Украины от войны присоединилась Швейцария

Швейцария присоединилась к созданному Советом Европы Реестру убытков Украины, нанесенных российской агрессией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу швейцарского правительства

Дословно: "Этот шаг подчеркивает поддержку Швейцарией пострадавших от войны и политического процесса восстановления Украины, который Швейцария инициировала совместно с украинским правительством на Конференции по вопросам восстановления Украины 2022 года в Лугано".

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Детали: Членство Швейцарии в Реестре убытков вскоре будет официально утверждено Советом Европы.

Соглашение о реестре убытков от агрессии РФ приняли в мае на саммите Совета Европы в Исландии. Тогда к нему присоединились 43 государства.

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