МЗС України відреагувало на заклики Орбана припинити підтримувати Україну

У Міністерстві закордонних справ України у відповідь на заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про "домовленості" з Росією та "нереалістичність" повернення Криму, повідомили, що вже почали хвилюватись через довгу відсутність заяв Орбана.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речника українського МЗС Олега Ніколенка у Facebook

Деталі: Йдеться про висловлювання Орбана, який запропонував Заходу укласти угоду з президентом РФ Владіміром Путіним.

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"Ми повинні домовитися з росіянами про нову архітектуру безпеки, яка забезпечить безпеку, суверенітет для України, але не членство в НАТО", – сказав угорський прем’єр в інтерв’ю скандальному протрампівському телеведучому Такеру Карлсону.

Він також вважає "цілком нереалістичним" повернення Україні Криму і закликає не надавати військову підтримку Києву, щоб припинити війну.

У відповідь на це представник українського МЗС заявив, що у відомстві "почали хвилюватись", бо Орбан давно не відзначався закликами до припинення підтримки України.

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"Ми не знаємо як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. І світ не буде торгувати. А російське керівництво, яких би воно не залучало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло", – підкреслив Ніколенко.

У цьому ж інтерв'ю Орбан заявляв, що вважатиме збройною агресією потенційну диверсію на "Турецькому потоці".

Перед цим глава угорського МЗС Петер Сійярто поскаржився на те, що прихильників "перемир’я" в Україні називають агентами РФ.