Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МЗС України відреагувало на заклики Орбана припинити підтримувати Україну

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 30 серпня 2023, 15:33
МЗС України відреагувало на заклики Орбана припинити підтримувати Україну
ФОТО МЗС УКРАЇНИ - MFA.GOV.UA

У Міністерстві закордонних справ України у відповідь на заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про "домовленості" з Росією та "нереалістичність" повернення Криму, повідомили, що вже почали хвилюватись через довгу відсутність заяв Орбана.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речника українського МЗС Олега Ніколенка у Facebook

Деталі: Йдеться про висловлювання Орбана, який запропонував Заходу укласти угоду з президентом РФ Владіміром Путіним.

Реклама:

"Ми повинні домовитися з росіянами про нову архітектуру безпеки, яка забезпечить безпеку, суверенітет для України, але не членство в НАТО", – сказав угорський прем’єр в інтерв’ю скандальному протрампівському телеведучому Такеру Карлсону.

Він також вважає "цілком нереалістичним" повернення Україні Криму і закликає не надавати військову підтримку Києву, щоб припинити війну.

У відповідь на це представник українського МЗС заявив, що у відомстві "почали хвилюватись", бо Орбан давно не відзначався закликами до припинення підтримки України.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми не знаємо як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. І світ не буде торгувати. А російське керівництво, яких би воно не залучало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло", – підкреслив Ніколенко.

У цьому ж інтерв'ю Орбан заявляв, що вважатиме збройною агресією потенційну диверсію на "Турецькому потоці".

Перед цим глава угорського МЗС Петер Сійярто поскаржився на те, що прихильників "перемир’я" в Україні називають агентами РФ.

Теми: ОрбанМЗСУгорщинавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Британія: РФ 24 серпня намагалася ракетами атакувати цивільне судно в Україні

Помер колишній нардеп і музикант Ян Табачник

На Київщині призначили нового очільника обласної поліції

В Україні починає роботу новий посол Британії

Умеров провів першу телефонну розмову з главою Пентагону

Маск знайшов виправдання своїй позиції щодо РФ: Конгрес США не оголошував війну Росії

Усі новини...
Орбан
Орбан дорікнув Заходу щодо України: Українці помирають, а ми їх фінансуємо
У Будапешті з’явилось графіті "Стріляй в Орбана"
Орбан закликав до переговорів з Путіним та повторив маячню про війну до останнього українця
Останні новини
03:32
Цієї ночі росіяни на годину перекривали Кримський міст
02:58
Українські військові просуваються в районі Бахмута та на Запоріжжі – ISW
01:47
У Лівії через прорив дамби від повені загинуло щонайменше 2 тисячі людей
01:06
У США пригрозили новими санкціями КНДР і Росії у разі передачі зброї
00:33
Росіяни скаржаться на атаку дронів у Курській області
23:45
10 прикордонних громад Сумщини обстріляли росіяни за день
23:23
Адміністрація Байдена близька до схвалення Україні ракет з касетними боєприпасами – Reuters
23:03
У Києві поліціянта поранили ножем, але він продовжив затримання
22:41
Щодо передачі Україні ракет ATACMS ще ведуться переговори – Держдеп
22:09
Бербок закликала Путіна повернути викрадених українських дітей
Усі новини...
Реклама: