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МИД Украины отреагировало на призывы Орбана прекратить поддерживать Украину

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 30 августа 2023, 15:33
МИД Украины отреагировало на призывы Орбана прекратить поддерживать Украину
ФОТО МИД УКРАИНЫ - MFA.GOV.UA

В Министерстве иностранных дел Украины в ответ на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о "договоренностях" с Россией и "нереалистичности" возвращения Крыма, сообщили, что уже начали волноваться из-за долгого отсутствия заявлений Орбана.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на представителя украинского МИД Олега Николенко в Facebook

Детали: Речь идет о высказываниях Орбана, который предложил Западу заключить соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Мы должны договориться с россиянами о новой архитектуре безопасности, которая обеспечит безопасность, суверенитет для Украины, но не членство в НАТО", – сказал венгерский премьер в интервью скандальному протрамповскому телеведущему Такеру Карлсону.

Он также считает "вполне нереалистичным" возвращение Украине Крыма и призывает не оказывать военную поддержку Киеву, чтобы прекратить войну.

В ответ на это представитель украинского МИД заявил, что в ведомстве "начали волноваться", потому что Орбан давно не отличался призывами к прекращению поддержки Украины.

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"Мы не знаем как там в Венгрии, но Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом. И мир не будет торговать. А российское руководство, каких бы оно не привлекало публичных адвокатов, непременно понесет ответственность за все причиненное украинцам зло", – подчеркнул Николенко.

В этом же интервью Орбан заявлял, что будет считать вооруженной агрессией потенциальную диверсию на "Турецком потоке".

Перед этим глава венгерского МИД Петер Сийярто пожаловался на то, что сторонников "перемирия" в Украине называют агентами РФ.

Темы: ОрбанМИДВенгриявойна
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