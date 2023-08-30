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Обстріли Курахового: з-під завалів дістали тіло загиблого – МВА

Валентина РоманенкоСереда, 30 серпня 2023, 15:49
Обстріли Курахового: з-під завалів дістали тіло загиблого – МВА
фото з Facebook Романа Падуна

Близько четвертої ранку 30 серпня військові РФ завдали ракетного удару по Кураховому на Донеччині, поціливши в п'ятиповерховий житловий будинок: з-під завалів дістали загиблу людину, ще восьмеро були поранені.

Джерело: начальник Курахівської МВА Роман Падун в коментарі "Суспільному Донбас"

Деталі: За словами Падуна, російські війська більш як п'ять разів за добу обстріляли житлові квартали Курахового. Атакували з артилерії центральну частину, житлові квартали.

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Від самого ранку на місці ракетного обстрілу у Кураховому тривали пошукові роботи та розбір завалів.

Станом на 10 ранку, за даними Донецької обласної прокуратури, у Кураховому через обстріли було поранено п'ятеро жінок та двоє чоловіків.

Згодом Падун повідомив "Суспільному" про ще одного постраждалого місцевого жителя, який звернувся по допомогу, та про загиблого, якого дістали з-під завалів.

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Пряма мова: "Внаслідок авіаракетного обстрілу загинула одна людина, вісім отримали поранення. Було пряме влучання ракети в багатоповерховий будинок. У будинку зруйновані п'ятий та четвертий поверхи".

Деталі: 30 серпня вдень, за словами Падуна, була ще одна атака: після 14:00 російські війська обстріляли околиці міста, без постраждалих.

За даними облуправління ДСНС, через один із обстрілів горіла будівля дитячого садочку: вогонь охопив 200 квадратних метрів, пожежу гасили 16 рятувальників.

Падун також повідомив, що 30 серпня у всіх пунктах громади призупинили видачу гуманітарної допомоги у зв'язку з можливими провокаціями з боку Російської Федерації та загрозою масованих обстрілів.

Теми: Донецька областьвійна
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