Обстрелы Курахово: из-под завалов достали тело погибшего – ГВА

Около четырех утра 30 августа военные РФ нанесли ракетный удар по Кураховому Донецкой области, попав в пятиэтажный жилой дом: из-под завалов достали погибшего человека, еще восемь были ранены.

Источник: начальник Кураховской МВА Роман Падун в комментарии "Суспільному Донбас"

Детали: По словам Падуна, российские войска более пяти раз за сутки обстреляли жилые кварталы Курахово. Атаковали из артиллерии центральную часть, жилые кварталы.

Реклама:

С самого утра на месте ракетного обстрела в Курахово продолжались поисковые работы и разбор завалов.

По состоянию на 10 утра, по данным Донецкой областной прокуратуры, в Курахово из-за обстрелов были ранены пять женщин и двое мужчин.

Впоследствии Падун сообщил "Суспільному" о еще одном пострадавшем местном жителе, который обратился за помощью, и о погибшем, которого достали из-под завалов.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "В результате авиаракетного обстрела погиб один человек, восемь получили ранения. Было прямое попадание ракеты в многоэтажный дом. В доме разрушены пятый и четвертый этажи".

Детали: 30 августа днем, по словам Падуна, была еще одна атака: после 14:00 российские войска обстреляли окрестности города, без пострадавших.

По данным облуправления ГСЧС, из-за одного из обстрелов горело здание детского сада: огонь охватил 200 квадратных метров, пожар тушили 16 спасателей.

Падун также сообщил, что 30 августа во всех пунктах общины приостановили выдачу гуманитарной помощи в связи с возможными провокациями со стороны Российской Федерации и угрозой массированных обстрелов.