Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обстрелы Курахово: из-под завалов достали тело погибшего – ГВА

Валентина РоманенкоСреда, 30 августа 2023, 15:49
Обстрелы Курахово: из-под завалов достали тело погибшего – ГВА
фото из Facebook Романа Падуна

Около четырех утра 30 августа военные РФ нанесли ракетный удар по Кураховому Донецкой области, попав в пятиэтажный жилой дом: из-под завалов достали погибшего человека, еще восемь были ранены.

Источник: начальник Кураховской МВА Роман Падун в комментарии "Суспільному Донбас"

Детали: По словам Падуна, российские войска более пяти раз за сутки обстреляли жилые кварталы Курахово. Атаковали из артиллерии центральную часть, жилые кварталы.

Реклама:

С самого утра на месте ракетного обстрела в Курахово продолжались поисковые работы и разбор завалов.

По состоянию на 10 утра, по данным Донецкой областной прокуратуры, в Курахово из-за обстрелов были ранены пять женщин и двое мужчин.

Впоследствии Падун сообщил "Суспільному" о еще одном пострадавшем местном жителе, который обратился за помощью, и о погибшем, которого достали из-под завалов.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "В результате авиаракетного обстрела погиб один человек, восемь получили ранения. Было прямое попадание ракеты в многоэтажный дом. В доме разрушены пятый и четвертый этажи".

Детали: 30 августа днем, по словам Падуна, была еще одна атака: после 14:00 российские войска обстреляли окрестности города, без пострадавших.

По данным облуправления ГСЧС, из-за одного из обстрелов горело здание детского сада: огонь охватил 200 квадратных метров, пожар тушили 16 спасателей.

Падун также сообщил, что 30 августа во всех пунктах общины приостановили выдачу гуманитарной помощи в связи с возможными провокациями со стороны Российской Федерации и угрозой массированных обстрелов.

Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Донецкая область
В ночь на 30 августа россияне накрыли огнем Донецкую область: 2 погибших, 7 раненых
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Россияне вечером обстреляли Торецк кассетными снарядами: есть погибшая и раненые
Последние новости
08:46
В Запорожье – день траура: количество погибших от атаки возросло до 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
Все новости...
Реклама: