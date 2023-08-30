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Спутник показал баржи-барикады от украинских дронов возле Крымского моста

Алена МазуренкоСреда, 30 августа 2023, 16:08
Спутник показал баржи-барикады от украинских дронов возле Крымского моста

Российские оккупанты установили баржи к югу от Крымского моста, которые должны стать "баррикадами" против украинских морских дронов.

Источник: российская служба "Радио Свобода"

Детали: В распоряжении СМИ появились спутниковые снимки сервиса Planet.com на которых видно, что к югу от моста установили баржи: они не "затоплены", а, скорее всего, закреплены якорями на одном месте.

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Эти баржи вероятно будут использованы как основа для заграждения против украинских морских дронов.

На снимках, сделанных 19 и 21 августа, также видны подготовительные работы в этом районе.

 
 
 

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 22 августа ГУР МО Украины сообщило, что Россия затапливает в этом месте паромы, чтобы предотвратить атаки дронов на мост. По данным ГУР, армия РФ планирует затопить не менее 6 плавсредств, чтобы создать защитную полосу перед мостом.
  • Между затопленными паромами россияне якобы намерены установить боновые заграждения - как ранее в бухте Севастополя, которая также подвергалась атаке надводных дронов ВСУ.

Темы: КрымКерченский моствойнабеспилотники
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