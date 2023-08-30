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У центрі Києва родичі зниклих та полонених вийшли на акцію

Тетяна ЛозовенкоСереда, 30 серпня 2023, 16:27
У центрі Києва родичі зниклих та полонених вийшли на акцію
фото Суспільне

Рідні зниклих безвісти та полонених військових та цивільних вийшли на мирну акцію на Майдані Незалежності в Києві, вимагаючи, зокрема, щоб військові частини та представники влади краще йшли на співпрацю у питанні повернення їхніх близьких. 

Джерело: Суспільне

Деталі: "Суспільне" повідомляє, що там присутні родичі військових з декількох бригад. Вони тримають фото своїх близьких, плакати та скандують: "Поверніть наших героїв".

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Пряма мова учасниці акції: "У нас основна мета – це знайти та повернути зниклих безвісти воїнів з 30-ої бригади. Щоб нам на зустріч йшла військова частина, представники влади. Ми всі маємо згуртуватися".

Більше деталей: На плакатах, крім 30-ї бригади, можна помітити заклики до повернення зниклих та полонених з 58-ї, 53-ї, 25-ї, 56-ї, 28-ї бригад.

 
Суспільне
 
 

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Теми: КиївакціїполоненіЗбройні сили
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