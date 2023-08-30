В центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию

Родные пропавших без вести и пленных военных и гражданских вышли на мирную акцию на Майдане Незалежности в Киеве, требуя, в частности, чтобы военные части и представители власти лучше шли на сотрудничество в вопросе возвращения их близких.

Источник: Суспильне

Детали: "Суспильне" сообщает, что там присутствуют родственники военных из нескольких бригад. Они держат фото своих близких, плакаты и скандируют: "Верните наших героев".

Реклама:

Прямая речь участницы акции: "У нас основная цель - это найти и вернуть пропавших без вести воинов из 30-й бригады. Чтобы нам на встречу шла военная часть, представители власти. Мы все должны сплотиться".

Больше деталей: На плакатах, кроме 30-й бригады, можно заметить призывы к возвращению пропавших и пленных из 58-й, 53-й, 25-й, 56-й, 28-й бригад.

Суспильне

Читайте также: "Его нет ни среди живых, ни среди мертвых". История обстрела "Десны", в котором "исчезли" 68 военных