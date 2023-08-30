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В центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию

Татьяна ЛозовенкоСреда, 30 августа 2023, 16:27
В центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию
фото Суспильне

Родные пропавших без вести и пленных военных и гражданских вышли на мирную акцию на Майдане Незалежности в Киеве, требуя, в частности, чтобы военные части и представители власти лучше шли на сотрудничество в вопросе возвращения их близких. 

Источник: Суспильне

Детали: "Суспильне" сообщает, что там присутствуют родственники военных из нескольких бригад. Они держат фото своих близких, плакаты и скандируют: "Верните наших героев".

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Прямая речь участницы акции: "У нас основная цель - это найти и вернуть пропавших без вести воинов из 30-й бригады. Чтобы нам на встречу шла военная часть, представители власти. Мы все должны сплотиться".

Больше деталей: На плакатах, кроме 30-й бригады, можно заметить призывы к возвращению пропавших и пленных из 58-й, 53-й, 25-й, 56-й, 28-й бригад.

 
Суспильне
 
 
 

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Темы: КиевакциипленныеВооруженные силы
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