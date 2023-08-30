Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Румунія і Нідерланди створять тренувальний центр для пілотів F-16

Середа, 30 серпня 2023, 16:39
Румунія і Нідерланди створять тренувальний центр для пілотів F-16
Фото: US DoD

Румунія та Нідерланди 29 серпня підписали лист про наміри створити Центр підготовки пілотів на F-16.

Джерело: "Європейська правда", яка посилається на повідомлення глави оборонного відомства Нідерландів Кайса Оллонгрена

Деталі: Оллонгрен відзначила, що зустріч у Толедо розпочнеться з обговорення підтримки України.

Реклама:

"Для Нідерландів надзвичайно важливо продовжувати демонструвати нашу єдність та нашу підтримку України у її боротьбі проти російської агресії. Нідерланди і Румунія вчора підписали лист про наміри про надання тренування та обслуговування для F-16 у навчальному центрі в Румунії", – заявила вона.

Міністерка додала, що це конкретний крок до зміцнення протиповітряної оборони України двома європейськими країнами, "і безумовно, з боку всіх європейських країн, які є учасницями коаліції F-16".

У Міноборони Румунії зі свого боку повідомили, що для реалізації проєкту Королівські ВПС Нідерландів розмістять кілька літаків F-16 на 86-й авіабазі "Лейтенант-авіатор Георге Мочорніце".

ВІДЕО ДНЯ

Компанія Lockheed Martin забезпечить технічну підтримку найвищого рівня через льотних інструкторів та інженерно-технічний персонал. 

"Через цей центр Румунія бере на себе зобов’язання забезпечити високоякісне навчальне середовище з доступом до технічних ресурсів і найсучасніших ноу-хау не лише для румунських пілотів, а й для пілотів із країн Альянсу та партнерів, у тому числі України", – заявив міністр оборони Румунії Анджел Тилвар.

Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Також відомо, що до навчання українців на F-16 долучаться Греція та Португалія.

Про рішення передати Україні F-16 вже оголосили ДаніяНідерланди і Норвегія.

Теми: РумуніяНідерландиавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Британія: РФ 24 серпня намагалася ракетами атакувати цивільне судно в Україні

Помер колишній нардеп і музикант Ян Табачник

На Київщині призначили нового очільника обласної поліції

В Україні починає роботу новий посол Британії

Умеров провів першу телефонну розмову з главою Пентагону

Маск знайшов виправдання своїй позиції щодо РФ: Конгрес США не оголошував війну Росії

Усі новини...
Румунія
У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених
У Румунії назвали останню перешкоду для навчання українських пілотів на F-16
На заправці в Румунії сталися потужні вибухи: загинула людина, десятки потерпілих
Останні новини
04:02
Росгвардія вербує колишніх в'язнів з "ПВК Вагнер"
03:32
Цієї ночі росіяни на годину перекривали Кримський міст
02:58
Українські військові просуваються в районі Бахмута та на Запоріжжі – ISW
01:47
У Лівії через прорив дамби від повені загинуло щонайменше 2 тисячі людей
01:06
У США пригрозили новими санкціями КНДР і Росії у разі передачі зброї
00:33
Росіяни скаржаться на атаку дронів у Курській області
23:45
10 прикордонних громад Сумщини обстріляли росіяни за день
23:23
Адміністрація Байдена близька до схвалення Україні ракет з касетними боєприпасами – Reuters
23:03
У Києві поліціянта поранили ножем, але він продовжив затримання
22:41
Щодо передачі Україні ракет ATACMS ще ведуться переговори – Держдеп
Усі новини...
Реклама: