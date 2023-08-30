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Румыния и Нидерланды создадут тренировочный центр для пилотов F-16

Среда, 30 августа 2023, 16:39
Румыния и Нидерланды создадут тренировочный центр для пилотов F-16
Фото: US DoD

Румыния и Нидерланды 29 августа подписали письмо о намерениях создать Центр подготовки пилотов на F-16.

Источник: "Европейская правда", которая ссылается на сообщение главы оборонного ведомства Нидерландов Кайса Оллонгрена

Детали: Оллонгрен отметила, что встреча в Толедо начнется с обсуждения поддержки Украины.

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"Для Нидерландов чрезвычайно важно продолжать демонстрировать наше единство и нашу поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии. Нидерланды и Румыния вчера подписали письмо о намерениях о предоставлении тренировки и обслуживания для F-16 в учебном центре в Румынии", – заявила она.

Министр добавила, что это конкретный шаг к укреплению противовоздушной обороны Украины двумя европейскими странами, "и безусловно, со стороны всех европейских стран, которые являются участницами коалиции F-16".

В Минобороны Румынии в свою очередь сообщили, что для реализации проекта Королевские ВВС Нидерландов разместят несколько самолетов F-16 на 86-й авиабазе "Лейтенант-авиатор Георге Мочорнице".

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Компания Lockheed Martin обеспечит техническую поддержку высокого уровня через летных инструкторов и инженерно-технический персонал.

"Через этот центр Румыния берет на себя обязательства обеспечить высококачественную учебную среду с доступом к техническим ресурсам и современным ноу-хау не только для румынских пилотов, но и для пилотов из стран Альянса и партнеров, в том числе Украины", – заявил министр обороны Румынии Анджел Тилвар.

Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании. Также известно, что к обучению украинцев на F-16 присоединятся Греция и Португалия.

О решении передать Украине F-16 уже объявили ДанияНидерланды и Норвегия.

Темы: РумынияНидерландыавиа
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