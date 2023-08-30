Очільник МВС про стрілянину в Дніпрі: У правовій державі не б'ють поліцейських

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко закликав до виваженого, згідно з нормами законодавства, підходу в оцінці трагедії в Дніпрі, де порушник загинув від рук поліцейського.

Джерело: Клименко, якого цитує пресслужба МВС

Пряма мова: "Є ситуації, які потрібно аналізувати виключно на холодну голову. Дати емоціям улягтися.

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Смерть – це завжди горе. Але в події у Дніпрі потрібно розібратися об’єктивно. Триває слідство, яке має дати відповіді на основні запитання.

Однак є речі очевидні. Якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, поводитися відповідно до встановлених норм і однозначно – не бити поліцейських. Більш того, навчати законослухняності своїх дітей.

Ця ситуація – серйозний прецедент. Ми живемо у воєнний час. Не завжди стабільний, але наразі контрольований. Контрольований саме завдяки зусиллям правоохоронних органів.

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Якщо окремі громадяни житимуть в анархії та вважатимуть себе понад Законом, а поліція не зможе виконувати свої функції, українське суспільство чекають дуже темні часи".

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