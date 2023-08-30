Очільник МВС про стрілянину в Дніпрі: У правовій державі не б'ють поліцейських
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко закликав до виваженого, згідно з нормами законодавства, підходу в оцінці трагедії в Дніпрі, де порушник загинув від рук поліцейського.
Джерело: Клименко, якого цитує пресслужба МВС
Пряма мова: "Є ситуації, які потрібно аналізувати виключно на холодну голову. Дати емоціям улягтися.
Смерть – це завжди горе. Але в події у Дніпрі потрібно розібратися об’єктивно. Триває слідство, яке має дати відповіді на основні запитання.
Однак є речі очевидні. Якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, поводитися відповідно до встановлених норм і однозначно – не бити поліцейських. Більш того, навчати законослухняності своїх дітей.
Ця ситуація – серйозний прецедент. Ми живемо у воєнний час. Не завжди стабільний, але наразі контрольований. Контрольований саме завдяки зусиллям правоохоронних органів.
Якщо окремі громадяни житимуть в анархії та вважатимуть себе понад Законом, а поліція не зможе виконувати свої функції, українське суспільство чекають дуже темні часи".
Передісторія:
- 29 серпня у Дніпрі патрульний смертельно поранив чоловіка. За попередньою інформацією, поліцейські зупинили автомобіль після порушення ним ПДД. На вимогу вийти із авто, де перебували неповнолітні діти, порушники відмовились. Правоохоронці почали силою витягували жінку, яка перебувала на водійському сидінні, з авто.
- Чоловік поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння. Правоохоронці використали газовий балончик, але чоловік продовжив чинити опір. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці.
- Призначено службове розслідування. На цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків.
- В ДБР повідомили, що розслідують правомірність застосування правоохоронцем табельної зброї, що призвело до загибелі людини.