Глава МВД о стрельбе в Днепре: В правовом государстве не бьют полицейских

Министр внутренних дел Игорь Клименко призвал к взвешенному, согласно нормам законодательства, подходу в оценке трагедии в Днепре, где нарушитель погиб от рук полицейского.

Источник: Клименко, которого цитирует пресс-служба МВД

Прямая речь: "Есть ситуации, которые нужно анализировать исключительно на холодную голову. Дать эмоциям улечься.

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Смерть - это всегда горе. Но в событиях в Днепре нужно разобраться объективно. Продолжается следствие, которое должно дать ответы на основные вопросы.

Однако есть вещи очевидные. Если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами же должны соблюдать законодательство, вести себя в соответствии с установленными нормами и однозначно - не бить полицейских. Более того, учить законопослушности своих детей.

Эта ситуация - серьезный прецедент. Мы живем в военное время. Не всегда стабильное, но пока контролируемое. Контролируемое именно благодаря усилиям правоохранительных органов.

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Если отдельные граждане будут жить в анархии и считать себя выше закона, а полиция не сможет выполнять свои функции, украинское общество ждут очень темные времена".

Предыстория: