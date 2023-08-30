Глава МВД о стрельбе в Днепре: В правовом государстве не бьют полицейских
Министр внутренних дел Игорь Клименко призвал к взвешенному, согласно нормам законодательства, подходу в оценке трагедии в Днепре, где нарушитель погиб от рук полицейского.
Источник: Клименко, которого цитирует пресс-служба МВД
Прямая речь: "Есть ситуации, которые нужно анализировать исключительно на холодную голову. Дать эмоциям улечься.
Смерть - это всегда горе. Но в событиях в Днепре нужно разобраться объективно. Продолжается следствие, которое должно дать ответы на основные вопросы.
Однако есть вещи очевидные. Если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами же должны соблюдать законодательство, вести себя в соответствии с установленными нормами и однозначно - не бить полицейских. Более того, учить законопослушности своих детей.
Эта ситуация - серьезный прецедент. Мы живем в военное время. Не всегда стабильное, но пока контролируемое. Контролируемое именно благодаря усилиям правоохранительных органов.
Если отдельные граждане будут жить в анархии и считать себя выше закона, а полиция не сможет выполнять свои функции, украинское общество ждут очень темные времена".
Предыстория:
- 29 августа в Днепре патрульный смертельно ранил мужчину. По предварительной информации, полицейские остановили автомобиль после нарушения им ПДД. По требованию выйти из авто, где находились несовершеннолетние дети, нарушители отказались. Правоохранители начали силой вытаскивали женщину, которая находилась на водительском сиденье, из авто.
- Мужчина вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения. Правоохранители использовали газовый баллончик, но мужчина продолжил сопротивляться. Во время драки полицейский применил табельное оружие. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался на месте.
- Назначено служебное расследование. На данный момент патрульные отстранены от исполнения обязанностей.
- В ГБР сообщили, что расследуют правомерность применения правоохранителем табельного оружия, что привело к гибели человека.