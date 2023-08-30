Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українську важкоатлетку Деху відсторонили від ЧС-2023 через допінг

Станіслав ПогоріловСереда, 30 серпня 2023, 17:55
Українську важкоатлетку Деху відсторонили від ЧС-2023 через допінг
Ірина Деха, фото: Федерація важкої атлетики

Чинну чемпіонку Європи з важкої атлетики Ірину Деху відсторонили від змагань на невизначений термін через знайдений в її організмі заборонений препарат – вона не візьме участь у Чемпіонаті світу-2023 в Ер-Ріяді 4 – 17 вересня.

Джерело: "Суспільне Спорт"

Деталі: За даними Національного антидопінгового центру України, відсторонення Дехи пов'язане з тим, що в її організмі виявили заборонену речовину дегідрохлорметилтестостерон. Цей препарат був розроблений для підтримки процесу загоєння після серйозних травм та операцій.

Реклама:

Випадок з можливим вживанням допінгу Дехою стає четвертим для України за останні дев'ять місяців. Крім цього, а також кейсу Аліни Марущак, у грудні 2022 року від змагань відсторонили Руслана Кожакіна та Богдана Тараненка — в їхніх пробах виявили наявність забороненого триметазидину.

Відсутність Дехи - єдина втрата України перед стартом чемпіонату світу. Решта лідерок складу виступлять на світовій першості.

Чемпіонат світу-2023 з важкої атлетики стане головним стартом сезону. Крім боротьби за медалі, спортсмени боротимуться за залікові очки у рейтинг, який визначатиме список учасників на Олімпіаду-2024.

ВІДЕО ДНЯ

На турнірі в Ер-Ріяді розіграють медалі у 20 вагових категоріях: по десять у чоловіків та жінок. Україну у п'яти категоріях представлятимуть сім спортсменів: п'ять змагатимуться серед жінок, двоє – серед чоловіків. Однак одна з лідерок команди не виступить на турнірі через відсторонення.

Теми: спортУкраїнадопит
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
спорт
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Магучіх вперше стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту
Усик переміг Дюбуа нокаутом і відстояв чемпіонські титули
Останні новини
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:31
У Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
Усі новини...
Реклама: