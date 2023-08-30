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Українську важкоатлетку Деху відсторонили від ЧС-2023 через допінг

Станіслав ПогоріловСереда, 30 серпня 2023, 17:55
Українську важкоатлетку Деху відсторонили від ЧС-2023 через допінг
Ірина Деха, фото: Федерація важкої атлетики

Чинну чемпіонку Європи з важкої атлетики Ірину Деху відсторонили від змагань на невизначений термін через знайдений в її організмі заборонений препарат – вона не візьме участь у Чемпіонаті світу-2023 в Ер-Ріяді 4 – 17 вересня.

Джерело: "Суспільне Спорт"

Деталі: За даними Національного антидопінгового центру України, відсторонення Дехи пов'язане з тим, що в її організмі виявили заборонену речовину дегідрохлорметилтестостерон. Цей препарат був розроблений для підтримки процесу загоєння після серйозних травм та операцій.

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Випадок з можливим вживанням допінгу Дехою стає четвертим для України за останні дев'ять місяців. Крім цього, а також кейсу Аліни Марущак, у грудні 2022 року від змагань відсторонили Руслана Кожакіна та Богдана Тараненка — в їхніх пробах виявили наявність забороненого триметазидину.

Відсутність Дехи - єдина втрата України перед стартом чемпіонату світу. Решта лідерок складу виступлять на світовій першості.

Чемпіонат світу-2023 з важкої атлетики стане головним стартом сезону. Крім боротьби за медалі, спортсмени боротимуться за залікові очки у рейтинг, який визначатиме список учасників на Олімпіаду-2024.

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На турнірі в Ер-Ріяді розіграють медалі у 20 вагових категоріях: по десять у чоловіків та жінок. Україну у п'яти категоріях представлятимуть сім спортсменів: п'ять змагатимуться серед жінок, двоє – серед чоловіків. Однак одна з лідерок команди не виступить на турнірі через відсторонення.

Теми: спортУкраїнадопит
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