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Украинскую тяжелоатлетку Деху отстранили от ЧМ-2023 из-за допинга

Станислав ПогориловСреда, 30 августа 2023, 17:55
Украинскую тяжелоатлетку Деху отстранили от ЧМ-2023 из-за допинга
Ирина Деха, фото: Федерация тяжелой атлетики

Действующую чемпионку Европы по тяжелой атлетике Ирину Деху отстранили от соревнований на неопределенный срок из-за найденного в ее организме запрещенного препарата - она не примет участие в Чемпионате мира-2023 в Эр-Рияде 4 - 17 сентября.

Источник: "Суспільне Спорт"

Детали: По данным Национального антидопингового центра Украины, отстранение Дехи связано с тем, что в ее организме обнаружили запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон. Этот препарат был разработан для поддержания процесса заживления после серьезных травм и операций.

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Случай с возможным употреблением допинга Дехой становится четвертым для Украины за последние девять месяцев. Кроме этого, а также кейса Алины Марущак, в декабре 2022 года от соревнований отстранили Руслана Кожакина и Богдана Тараненко - в их пробах обнаружили наличие запрещенного триметазидина.

Отсутствие Дехи - единственная потеря Украины перед стартом чемпионата мира. Остальные лидеры состава выступят на мировом первенстве.

Чемпионат мира-2023 по тяжелой атлетике станет главным стартом сезона. Помимо борьбы за медали, спортсмены будут бороться за зачетные очки в рейтинг, который будет определять список участников на Олимпиаду-2024.

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На турнире в Эр-Рияде разыграют медали в 20 весовых категориях: по десять у мужчин и женщин. Украину в пяти категориях будут представлять семь спортсменов: пять будут соревноваться среди женщин, двое - среди мужчин. Однако одна из лидеров команды не выступит на турнире из-за отстранения.

Темы: спортУкраинадопрос
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