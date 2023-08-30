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Естонський міністр просить ЄС збільшити витрати на оборону і підтримку України

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 30 серпня 2023, 18:26
Естонський міністр просить ЄС збільшити витрати на оборону і підтримку України
Ханно Певкур. Фото Getty Images

ЄС необхідно збільшити витрати на оборону і підтримку України, заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Певкура на неформальній зустрічі міністрів оборони країн ЄС в іспанському Толедо

Пряма мова естонського міністра: "Повільні темпи європейських оборонних витрат та інвестицій перешкоджають як підтримці України, так і розвитку національних оборонних спроможностей. На кону не лише життя українців, але й обороноздатність самої Європи".

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Деталі: За його словами, з Європейського фонду миру Україні надали підтримку на суму 4,6 мільярда євро, що становить лише 0,03% європейського ВВП.

Певкур підкреслив, що це доводить, що ЄС "має колективну спроможність продовжувати підтримувати Україну до переможного кінця і забезпечувати безпеку наших громадян".

Він також нагадав про домовленість поставити Україні мільйон боєприпасів до весни 2024 року.

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Пряма мова міністра: "Залишилося пів року, але вже зараз зрозуміло, що всім країнам-членам ЄС доведеться докласти більше зусиль, щоб досягти цієї мети. На додаток до постачання наявних боєприпасів і нового виробництва, ми повинні терміново розглянути альтернативи для досягнення мети, включаючи оновлення застарілих снарядів і закупівлю у третіх країн".

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Теми: ЕстоніяЄСдопомога Україні
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