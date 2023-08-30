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Эстонский министр просит ЕС увеличить расходы на оборону и поддержку Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 30 августа 2023, 18:26
Эстонский министр просит ЕС увеличить расходы на оборону и поддержку Украины
Ханно Певкур. Фото Getty Images

ЕС необходимо увеличить расходы на оборону и поддержку Украины, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Певкура на неформальной встрече министров обороны стран ЕС в испанском Толедо

Прямая речь эстонского министра: "Медленные темпы европейских оборонных расходов и инвестиций препятствуют как поддержке Украины, так и развитию национальных оборонных возможностей. На кону не только жизнь украинцев, но и обороноспособность самой Европы".

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Детали: По его словам, из Европейского фонда мира Украине оказали поддержку на сумму 4,6 миллиарда евро, что составляет лишь 0,03% европейского ВВП.

Певкур подчеркнул, что это доказывает, что ЕС "имеет коллективную возможность продолжать поддерживать Украину до победного конца и обеспечивать безопасность наших граждан".

Он также напомнил о договоренности поставить Украине миллион боеприпасов до весны 2024 года.

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Прямая речь министра: "Осталось полгода, но уже сейчас понятно, что всем странам-членам ЕС придется приложить больше усилий, чтобы достичь этой цели. В дополнение к поставкам имеющихся боеприпасов и нового производства, мы должны срочно рассмотреть альтернативы для достижения цели, включая обновление устаревших снарядов и закупку у третьих стран".

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Темы: ЭстонияЕСпомощь Украине
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