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Уряд Грузії не дав дозволу президентці поїхати в Україну

"Європейська правда", "Європейська правда"Середа, 30 серпня 2023, 18:50
Уряд Грузії не дав дозволу президентці поїхати в Україну
Саломе Зурабішвілі. Фото УП

Уряд Грузії не давав президентці Саломе Зурабішвілі дозволу поїхати в Україну 22-24 серпня − за грузинським законодавством, президент може здійснювати закордонні візити лише за погодженням з урядом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення адміністрації грузинського уряду

Деталі: 30 серпня адміністрація Зурабішвілі анонсувала її тур європейськими державами на підтримку надання Грузії статусу кандидата на членство в ЄС. Планувалось, що вона 31 серпня прибуде до Німеччини й зустрінеться з її президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

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Але уряд Грузії на це заявив, що не погоджував візит до Німеччини, а також Швейцарії, Польщі, Бельгії, Данії, Болгарії та Чехії, що мали відбуватись протягом вересня-листопада.

Крім того, у переліку згадувався й непогоджений візит Зурабішвілі до України на 22-24 серпня.

Ймовірно, її візит був пов’язаний із самітом Кримської платформи (там Зурабішвілі виступила по відеозв’язку) та урочистостями до Дня незалежності України.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше 30 серпня виконавчий секретар партії влади "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе заявив журналістам, що Зурабішвілі порушує конституцію, ігноруючи уряд та діючи самостійно, а критику президентки в бік грузинського уряду назвав "антиєвропейською".

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Теми: ГрузіяУкраїнапрезидент
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