Уряд Грузії не дав дозволу президентці поїхати в Україну

Уряд Грузії не давав президентці Саломе Зурабішвілі дозволу поїхати в Україну 22-24 серпня − за грузинським законодавством, президент може здійснювати закордонні візити лише за погодженням з урядом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення адміністрації грузинського уряду

Деталі: 30 серпня адміністрація Зурабішвілі анонсувала її тур європейськими державами на підтримку надання Грузії статусу кандидата на членство в ЄС. Планувалось, що вона 31 серпня прибуде до Німеччини й зустрінеться з її президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

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Але уряд Грузії на це заявив, що не погоджував візит до Німеччини, а також Швейцарії, Польщі, Бельгії, Данії, Болгарії та Чехії, що мали відбуватись протягом вересня-листопада.

Крім того, у переліку згадувався й непогоджений візит Зурабішвілі до України на 22-24 серпня.

Ймовірно, її візит був пов’язаний із самітом Кримської платформи (там Зурабішвілі виступила по відеозв’язку) та урочистостями до Дня незалежності України.

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Раніше 30 серпня виконавчий секретар партії влади "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе заявив журналістам, що Зурабішвілі порушує конституцію, ігноруючи уряд та діючи самостійно, а критику президентки в бік грузинського уряду назвав "антиєвропейською".

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