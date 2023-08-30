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Правительство Грузии не дало разрешение президенту поехать в Украину

"Европейская правда", "Европейская правда"Среда, 30 августа 2023, 18:50
Правительство Грузии не дало разрешение президенту поехать в Украину
Саломе Зурабишвили. Фото УП

Правительство Грузии не давало президенту Саломе Зурабишвили разрешение поехать в Украину 22-24 августа − по грузинскому законодательству, президент может осуществлять зарубежные визиты только по согласованию с правительством.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение администрации грузинского правительства

Детали: 30 августа администрация Зурабишвили анонсировала ее тур по европейским государствам в поддержку предоставления Грузии статуса кандидата на членство в ЕС. Планировалось, что она 31 августа прибудет в Германию и встретится с ее президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

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Но правительство Грузии на это заявило, что не согласовывало визит в Германию, а также Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, Болгарию и Чехию, которые должны были проходить в течение сентября-ноября.

Кроме того, в перечне упоминался и несогласованный визит Зурабишвили в Украину на 22-24 августа.

Вероятно, ее визит был связан с саммитом Крымской платформы (там Зурабишвили выступила по видеосвязи) и торжествами ко Дню независимости Украины.

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Ранее 30 августа исполнительный секретарь партии власти "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил журналистам, что Зурабишвили нарушает конституцию, игнорируя правительство и действуя самостоятельно, а критику президента в сторону грузинского правительства назвал "антиевропейской".

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Темы: ГрузияУкраинапрезидент
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