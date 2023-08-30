За добу на фронті відбулось 35 бойових зіткнень – Генштаб

За минулу добу на фронті відбулося 35 бойових зіткнень, українські війська продовжують наступати на Мелітопольському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Протягом доби російська армія завдала 30 ракетних та 52 авіаційних удари, також здійснила 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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Авіація сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління та 1 станцію РЕБ росіян.

Росія вела марні наступальні дії на Лиманському напрямку в районах Новоєгорівки та Білогорівки, на Бахмутському – в районі Курдюмівки, на Запорізькому – в районі Малої Токмачки.

ВІДЕО ДНЯ

Сили оборони стримують наступ ворожих військ в районі Мар’їнки та Старомайорського Донецької області.

Дослівно: "Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби".