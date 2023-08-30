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За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб

"Украинская правда"Среда, 30 августа 2023, 19:02
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
Иллюстративное фото - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений, украинские войска продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: В течение суток российская армия нанесла 30 ракетных и 52 авиационных удара, также осуществила 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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Авиация сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления и 1 станцию РЭБ россиян.

Россия вела тщетные наступательные действия на Лиманском направлении в районах Новоегоровки и Белогоровки, на Бахмутском – в районе Курдюмовки, на Запорожском – в районе Малой Токмачки.

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Силы обороны сдерживают наступление вражеских войск в районе Марьинки и Старомайорского Донецкой области.

Дословно: "В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы".

Темы: войнаВооруженные силыГенштаб
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