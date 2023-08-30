Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб

"Украинская правда"Среда, 30 августа 2023, 19:02
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
Иллюстративное фото - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений, украинские войска продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: В течение суток российская армия нанесла 30 ракетных и 52 авиационных удара, также осуществила 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Реклама:

Авиация сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления и 1 станцию РЭБ россиян.

Россия вела тщетные наступательные действия на Лиманском направлении в районах Новоегоровки и Белогоровки, на Бахмутском – в районе Курдюмовки, на Запорожском – в районе Малой Токмачки.

ВИДЕО ДНЯ

Силы обороны сдерживают наступление вражеских войск в районе Марьинки и Старомайорского Донецкой области.

Дословно: "В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы".

Темы: войнаВооруженные силыГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
война
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Украина уничтожила или повредила минимум 24 самолета в российском тылу, Крыму и Беларуси − росСМИ
В ЕС предлагают подготовить больше украинских военных до конца года, чем планировалось
Последние новости
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье – день траура: количество погибших от атаки возросло до 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
Все новости...
Реклама: