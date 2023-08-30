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Зеленский на СНБО поручил проверить решения ВЛК начиная с 24 февраля 2022 года

Валентина РоманенкоСреда, 30 августа 2023, 19:08
Зеленский на СНБО поручил проверить решения ВЛК начиная с 24 февраля 2022 года
Фото: ОП

На заседании Совета национальной безопасности и обороны принято решение провести комплексную проверку обоснованности принятых в период с 24.02.22 года решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Провел заседание СНБО. Тематика - военно-врачебные комиссии. Итоги проверки всей системы ВВК по стране. Доклады о нарушениях. Шаги для предотвращения любой коррупции в сфере ВВК.

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Докладывали МВД, СБУ, ГБР, военные, представители медсферы, уполномоченный по правам человека и генпрокурор.

Решения следующие.

Провести комплексную проверку обоснованности тех решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24.02.22 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Всеми случаями, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранители.

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По результатам проверки будут сделаны выводы относительно тех лиц, которые на основе сфальсифицированных решений ВВК выехали за границу за время с начала полномасштабной агрессии".

Детали: По словам главы государства, принято также решение активизировать расширение возможностей проходить ВВК в системе гражданских медицинских учреждений.

Военное командование должно полностью сотрудничать с гражданскими медиками для решения этого вопроса, отмечает Зеленский.

Поручено завершить процесс полной цифровизации всей работы ВВК, чтобы поставить точку в любых очередях, в которых люди вынуждены ждать доступа к комиссиям или их выводам.

Кроме этого должны пересмотреть систему определения пригодности к военной службе с тем, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и исключить манипуляции с понятием ограниченной пригодности.

Кабинету министров Украины поручено обеспечить надлежащий уровень эффективности работы ВВК, безбарьерности всех составляющих ее работы и привлечения профессиональных кадров.

Прямая речь: "Правоохранители продолжат проверку системы ВВК и ее очистку от тех, кто использует свои должности против безопасности и обороноспособности нашего государства".

Темы: СНБО
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