Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Німеччина передала Україні танки Leopard 1 і радіолокаційну систему TRML-4D

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 30 серпня 2023, 20:54

Німецький уряд відзвітував про передачу чергового пакета військової допомоги Україні, зокрема танків Leopard 1A5 і радіолокаційної системи повітряного спостереження TRML-4D.

Джерела: "Європейська правда"

Деталі: Згідно з оновленням переліку військової допомоги Німеччини Україні, за останній тиждень було передано 10 основних бойових танків Leopard 1A5 на додачу до ще 10 раніше і ще одну РЛС повітряного спостереження TRML-4D до двох уже наявних.

Реклама:

Нагадаємо, що першу РЛС повітряного спостереження TRML-4D Україна отримала від Німеччини у травні, а другу – у червні.

TRML-4D використовує новітню радіолокаційну технологію AESA, здатну виявляти, відстежувати й класифікувати різні типи повітряних цілей, зосереджуючись на малих, швидких і низьколітаючих і/або маневруючих крилатих ракетах і літаках, а також вертольотах, що зависають у повітрі.

Також Німеччина надала Україні 16 розвідувальних безпілотників Vector, тепер їхня кількість становить 104, чотири сідельні тягачі 8x8 HX81 та чотири напівпричепи; понад 13 мільйонів патронів до вогнепальної зброї і польовий госпіталь.

ВІДЕО ДНЯ

На початку серпня стало відомо, що Німеччина передасть Україні близько 30 додаткових танків Leopard 1 після того, як збройовий концерн Rheinmetall викупив їх у Бельгії.

Крім того, за даними ЗМІ, Німеччина звернулася до Греції із пропозицією передати Україні 100 грецьких Leopard 1A5, що зараз перебувають в експлуатації, а натомість отримати модернізовану бронетехніку.

Теми: Німеччиназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Захисники відбили понад 10 атак окупантів біля Роботиного: за добу на фронті 30 боєзіткнень

фото У Росії екстрено сів у полі пасажирський літак

Українські військові просуваються в районі Бахмута та на Запоріжжі – ISW

У Лівії через прорив дамби від повені загинуло щонайменше 2 тисячі людей

Помер колишній нардеп і музикант Ян Табачник

На Київщині призначили нового очільника обласної поліції

Усі новини...
Німеччина
У Німеччині погодили реформу розвідки у відповідь на діяльність шпигунів РФ
Мер німецького міста їздив на бал у Петербург і виступав там з промовою
Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
Останні новини
09:10
Україною шириться тривога через загрозу балістики
08:58
Румунія хоче отримати компенсацію за відмову у вступі до Шенгену
08:45
Начальник управління РЕБ Іван Павленко: Треба захищати своїх роботів і боротися проти чужих
08:32
Ексглава МЗС Австрії переїде з російського села в Санкт-Петербург
08:25
Захисники відбили понад 10 атак окупантів біля Роботиного: за добу на фронті 30 боєзіткнень
08:03
США схвалили потенційний продаж Польщі систем ППО і ПРО на $4 млрд
07:55
Захисники за добу знищили 33 російські артсистеми, 11 ББМ і 550 окупантів
07:43
У Раді Європи визначили принципи, за якими РФ покарають за агресію та відшкодують збитки
07:25
фото У Росії екстрено сів у полі пасажирський літак
06:29
Кім Чен Ин вже у Росії – їхав поїздом
Усі новини...
Реклама: