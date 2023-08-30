Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия передала Украине танки Leopard 1 и радиолокационную систему TRML-4D

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 30 августа 2023, 20:54

Немецкое правительство отчиталось о передаче очередного пакета военной помощи Украине, в частности танков Leopard 1A5 и радиолокационной системы воздушного наблюдения TRML-4D.

Источники: "Европейская правда"

Детали: Согласно обновлению перечня военной помощи Германии Украине, за последнюю неделю было передано 10 основных боевых танков Leopard 1A5 в дополнение к еще 10 ранее и еще одну РЛС воздушного наблюдения TRML-4D к двум уже имеющимся.

Реклама:

Напомним, что первую РЛС воздушного наблюдения TRML-4D Украина получила от Германии в мае, а вторую – в июне.

TRML-4D использует новейшую радиолокационную технологию AESA, способную обнаруживать, отслеживать и классифицировать различные типы воздушных целей, сосредотачиваясь на малых, быстрых и низколетящих и/или маневрирующих крылатых ракетах и самолетах, а также вертолетах, зависающих в воздухе.

Также Германия предоставила Украине 16 разведывательных беспилотников Vector, теперь их количество составляет 104, четыре седельных тягача 8x8 HX81 и четыре полуприцепа; более 13 миллионов патронов к огнестрельному оружию и полевой госпиталь.

ВИДЕО ДНЯ

В начале августа стало известно, что Германия передаст Украине около 30 дополнительных танков Leopard 1 после того, как оружейный концерн Rheinmetall выкупил их у Бельгии.

Кроме того, по данным СМИ, Германия обратилась к Греции с предложением передать Украине 100 греческих Leopard 1A5, которые сейчас находятся в эксплуатации, а взамен получить модернизированную бронетехнику.

Темы: Германияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото В России экстренно сел в поле пассажирский самолет

Украинские военные продвигаются в районе Бахмута и на Запорожье – ISW

В Ливии из-за прорыва дамбы от наводнения погибли по меньшей мере 2 тысячи человек

Умер бывший нардеп и музыкант Ян Табачник

В Киевской области назначили нового главу полиции

В Украине начинает работу новый посол Британии

Все новости...
Германия
В Германии согласовали реформу разведки в ответ на деятельность шпионов РФ
Мэр немецкого города ездил на бал в Петербург и выступал там с речью
Германия сокращает налоги на 32 млрд евро, чтобы дать толчок экономике
Последние новости
08:45
Начальник управления РЭБ Иван Павленко: Надо защищать своих роботов и бороться против чужих
08:32
Экс-глава МИД Австрии переедет из российской деревни в Санкт-Петербург
08:25
Защитники отбили более 10 атак оккупантов возле Работино: за сутки на фронте 30 боестолкновений
08:03
США одобрили потенциальную продажу Польше систем ПВО и ПРО на $4 млрд
07:55
Защитники за сутки уничтожили 33 российские артсистемы, 11 ББМ и 550 оккупантов
07:43
В Совете Европы определили принципы, по которым РФ накажут за агрессию и возместят ущерб
07:25
фото В России экстренно сел в поле пассажирский самолет
06:29
Ким Чен Ын уже в России – ехал на поезде
05:08
ФотоООН: С начала сентября в Украине от войны пострадало 292 гражданских человека
04:02
Росгвардия вербует бывших заключенных из "ЧВК Вагнер"
Все новости...
Реклама: