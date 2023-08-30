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Германия передала Украине танки Leopard 1 и радиолокационную систему TRML-4D

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 30 августа 2023, 20:54

Немецкое правительство отчиталось о передаче очередного пакета военной помощи Украине, в частности танков Leopard 1A5 и радиолокационной системы воздушного наблюдения TRML-4D.

Источники: "Европейская правда"

Детали: Согласно обновлению перечня военной помощи Германии Украине, за последнюю неделю было передано 10 основных боевых танков Leopard 1A5 в дополнение к еще 10 ранее и еще одну РЛС воздушного наблюдения TRML-4D к двум уже имеющимся.

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Напомним, что первую РЛС воздушного наблюдения TRML-4D Украина получила от Германии в мае, а вторую – в июне.

TRML-4D использует новейшую радиолокационную технологию AESA, способную обнаруживать, отслеживать и классифицировать различные типы воздушных целей, сосредотачиваясь на малых, быстрых и низколетящих и/или маневрирующих крылатых ракетах и самолетах, а также вертолетах, зависающих в воздухе.

Также Германия предоставила Украине 16 разведывательных беспилотников Vector, теперь их количество составляет 104, четыре седельных тягача 8x8 HX81 и четыре полуприцепа; более 13 миллионов патронов к огнестрельному оружию и полевой госпиталь.

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В начале августа стало известно, что Германия передаст Украине около 30 дополнительных танков Leopard 1 после того, как оружейный концерн Rheinmetall выкупил их у Бельгии.

Кроме того, по данным СМИ, Германия обратилась к Греции с предложением передать Украине 100 греческих Leopard 1A5, которые сейчас находятся в эксплуатации, а взамен получить модернизированную бронетехнику.

Темы: Германияоружие
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