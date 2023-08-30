Артилерійські системи та міномети: ЗСУ прийняли на озброєння чергові зразки іноземної зброї

Наказом міністра оборони України Олексія Резнікова від 28 серпня ЗСУ прийняли на озброєння артилерійські системи та міномети іноземного виробництва.

Джерело: сайт Міністерства оборони України

Деталі: У наказі йдеться про 152 мм самохідну гармату-гаубицю VZ.77 "DANA", 152 мм самохідну гармату "Zuzana-2", 155 мм саморушну гаубицю TRF1, 105 мм гаубицю M101, 120 мм міномет, M/41D 82 мм міномет 2.

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Пряма мова Резнікова: "Це надзвичайний прорив в системі забезпечення ЗСУ. Така практика вже апробована, і ми її використовуємо для швидкого і ритмічного прийняття наданого Україні іноземного ОВТ (озброєння та військової техніки – Ред.) на озброєння Збройних Сил України".

"Оскільки переважна більшість наданого ОВТ уже кодифіковано в Альянсі, то в Україні воно береться на озброєння наказами Міністерства оборони України".

Деталі: За даними Міноборони, загалом із 24 лютого 2022 року прийнято на озброєння та допущено до експлуатації в ЗСУ 246 зразків озброєння та військової техніки. Це в сотні разів більше, ніж у будь-який рік з моменту незалежності України.

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Серед них також допущено до експлуатації і 82 зразки безпілотних авіаційних комплексів.