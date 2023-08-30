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Артиллерийские системы и минометы: ВСУ приняли на вооружение очередные образцы иностранного оружия

"Украинская правда"Среда, 30 августа 2023, 21:47
Артиллерийские системы и минометы: ВСУ приняли на вооружение очередные образцы иностранного оружия

Приказом министра обороны Украины Алексея Резникова от 28 августа ВСУ приняли на вооружение артиллерийские системы и минометы иностранного производства.

Источник: сайт Министерства обороны Украины

Детали: В приказе говорится о 152 мм самоходной пушке-гаубице VZ.77 "DANA", 152 мм самоходной пушке "Zuzana-2", 155 мм самоходной гаубице TRF1, 105 мм гаубице M101, 120 мм миномет, M/41D 82 мм миномет 2.

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Прямая речь министра обороны Алексея Резникова: "Это чрезвычайный прорыв в системе обеспечения ВСУ. Такая практика уже апробирована, и мы ее используем для быстрого и ритмичного принятия предоставленного Украине иностранного ВВТ (вооружения и военной техники - Ред.) на вооружение Вооруженных Сил Украины".

"Поскольку подавляющее большинство предоставленного ВВТ уже кодифицировано в Альянсе, то в Украине оно берется на вооружение приказами Министерства обороны Украины".

Детали: По данным Минобороны, всего с 24 февраля 2022 года принято на вооружение и допущено к эксплуатации в ВСУ 246 образцов вооружения и военной техники. Это в сотни раз больше, чем в любой год с момента независимости Украины.

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Среди них также допущено к эксплуатации и 82 образца беспилотных авиационных комплексов.

Темы: Вооруженные силыоружие
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