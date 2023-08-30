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Генсек НАТО про контрнаступ: Ми повинні довіряти українцям

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 30 серпня 2023, 21:54
Генсек НАТО про контрнаступ: Ми повинні довіряти українцям
Фото: GETTY IMAGES

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українці поступово просуваються зі своїм контрнаступом, і союзникам слід довіряти тому, як вони ведуть бойові дії.

Джерело: "Європейська правда", яка посилається на Столтенберга в інтерв’ю журналістці CNN Крістіан Аманпур

Деталі: "Вони здатні відкидати росіян, вони здатні проходити через деякі сильно захищені території, зокрема, мінні поля. Тому зараз ще більш важливо підтримати їх, тому що всі знають, що це важка боротьба… Але вони мають досягнення, вони набирають сили", – оцінив Столтенберг.

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Він підкреслив, що союзники НАТО надають безпрецедентний рівень військової підтримки Україні, але ключові рішення – за українцями.

"Врешті-решт від українців, від командування на полі бою залежать складні і жорсткі рішення. Що ми побачити, це те, що українці знову і знову перевершували очікування… Ми повинні довіряти їм. Ми радимо, допомагаємо, підтримуємо. Але… ці рішення мають приймати українці", – заявив генсек НАТО.

У Пентагоні бачать, що українські військові продовжують повільно просуватися вперед та відбивати російську агресію.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився щодо критики темпів наступу ЗСУ, що лунають в медіа, закликавши продовжувати допомогу Києву й виявити терпіння.

Теми: НАТОконтрнаступ
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