Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генсек НАТО про контрнаступ: Ми повинні довіряти українцям

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 30 серпня 2023, 21:54
Генсек НАТО про контрнаступ: Ми повинні довіряти українцям
Фото: GETTY IMAGES

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українці поступово просуваються зі своїм контрнаступом, і союзникам слід довіряти тому, як вони ведуть бойові дії.

Джерело: "Європейська правда", яка посилається на Столтенберга в інтерв’ю журналістці CNN Крістіан Аманпур

Деталі: "Вони здатні відкидати росіян, вони здатні проходити через деякі сильно захищені території, зокрема, мінні поля. Тому зараз ще більш важливо підтримати їх, тому що всі знають, що це важка боротьба… Але вони мають досягнення, вони набирають сили", – оцінив Столтенберг.

Реклама:

Він підкреслив, що союзники НАТО надають безпрецедентний рівень військової підтримки Україні, але ключові рішення – за українцями.

"Врешті-решт від українців, від командування на полі бою залежать складні і жорсткі рішення. Що ми побачити, це те, що українці знову і знову перевершували очікування… Ми повинні довіряти їм. Ми радимо, допомагаємо, підтримуємо. Але… ці рішення мають приймати українці", – заявив генсек НАТО.

У Пентагоні бачать, що українські військові продовжують повільно просуватися вперед та відбивати російську агресію.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився щодо критики темпів наступу ЗСУ, що лунають в медіа, закликавши продовжувати допомогу Києву й виявити терпіння.

Теми: НАТОконтрнаступ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Захисники відбили понад 10 атак окупантів біля Роботиного: за добу на фронті 30 боєзіткнень

фото У Росії екстрено сів у полі пасажирський літак

Українські військові просуваються в районі Бахмута та на Запоріжжі – ISW

У Лівії через прорив дамби від повені загинуло щонайменше 2 тисячі людей

Помер колишній нардеп і музикант Ян Табачник

На Київщині призначили нового очільника обласної поліції

Усі новини...
НАТО
Орбан: Вступ України до НАТО неможливий, адже це небезпека для всіх
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
Кулеба обговорив зі Столтенбергом вступ України до НАТО
Останні новини
10:15
Окупанти б’ють по цивільних 9 областей: під вогнем інфраструктурні об’єкти, медзаклади, житло
10:00
УВАГААкумулюємо Франків на освіту — ваші 20 гривень і збір на укриття для дітей буде закрито
09:59
Tesla та її постачальники вкладуть 15 мільярдів доларів у будівництво заводу в Мексиці
09:51
Сили оборони знищили понад 80 ворожих РЕБ з початку повномасштабної війни – полковник Павленко
09:45
Полковник Павленко: На деяких ділянках фронту у нас буває 250-300 дронів в повітрі одночасно
09:35
Росія змінила позиції ППО, щоб захищати Москву від безпілотників − розвідка Британії
09:22
У Латвії хочуть закриття пункту пропуску на кордоні з Білоруссю через наплив нелегалів
09:22
З якими хворобами тепер можуть мобілізувати – юрист пояснює зміни
09:15
Пов’язані з Шурмою компанії уникають податків завдяки ошфорам та венчурним фондам − ЗМІ
09:10
оновленоУкраїною ширилася тривога через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама: