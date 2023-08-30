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Генсек НАТО о контрнаступлении: Мы должны доверять украинцам

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 30 августа 2023, 21:54
Генсек НАТО о контрнаступлении: Мы должны доверять украинцам
Фото: GETTY IMAGES

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинцы постепенно продвигаются со своим контрнаступлением, и союзникам следует доверять тому, как они ведут боевые действия.

Источник: "Европейская правда", которая ссылается на Столтенберга в интервью журналистке CNN Кристиан Аманпур

Детали: "Они способны отбрасывать россиян, они способны проходить через некоторые сильно защищенные территории, в частности, минные поля. Поэтому сейчас еще более важно поддержать их, потому что все знают, что это тяжелая борьба… Но у них есть достижения, они набирают силу",– оценил Столтенберг.

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Он подчеркнул, что союзники НАТО предоставляют беспрецедентный уровень военной поддержки Украине, но ключевые решения – за украинцами.

"В конце концов, от украинцев, от командования на поле боя зависят сложные и жесткие решения. Что мы увидеть, это то, что украинцы снова и снова превосходили ожидания… Мы должны доверять им. Мы советуем, помогаем, поддерживаем. Но… эти решения имеют принимать украинцы", – заявил генсек НАТО.

В Пентагоне видят, что украинские военные продолжают медленно продвигаться вперед и отражать российскую агрессию.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о критике звучащих в медиа темпов наступления ВСУ, призвав продолжать помощь Киеву и проявить терпение.

Темы: НАТОконтрнаступление
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