Українці в Данії готові до льотної підготовки на F-16 – Залужний

Українські льотчики у Данії готові розпочати льотну підготовку на винищувачах F-16, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Джерело: Залужчний у Telegram

Деталі: Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що мав конструктивну телефонну розмову з начальником Штабу оборони Королівства Данія генералом Флеммінгом Лентфером.

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Пряма мова Залужного: "У фокусі − навчання українських пілотів та інженерів на F-16, яке триває у Данії. Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки".

Деталі: Він додав, що сторони також домовилися розпочати роботу над логістикою задля забезпечення обслуговування та ремонту винищувачів F-16 в Україні.



Залужний подякував усьому данському народу та уряду "за ухвалене рішення передати Україні 19 літаків F-16 та всебічну підтримку в боротьбі з російським агресором".