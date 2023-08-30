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Украинцы в Дании готовы к летной подготовке на F-16 − Залужный

Ирина БалачукСреда, 30 августа 2023, 22:29
Украинцы в Дании готовы к летной подготовке на F-16 − Залужный
Валерий Залужный. Фото из Telegram

Украинские летчики в Дании готовы начать летную подготовку на истребителях F-16, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Источник: Залужный в Telegram

Детали: Главнокомандующий ВСУ сообщил, что имел конструктивный телефонный разговор с начальником Штаба обороны Королевства Дания генералом Флеммингом Лентфером.

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Прямая речь Залужного: "В фокусе − обучение украинских пилотов и инженеров на F-16, которое продолжается в Дании. Генерал Лентфер сообщил, что часть наших летчиков уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к летной подготовке".

Детали: Он добавил, что стороны также договорились начать работу над логистикой для обеспечения обслуживания и ремонта истребителей F-16 в Украине.

Залужный поблагодарил весь датский народ и правительство "за принятое решение передать Украине 19 самолетов F-16 и всестороннюю поддержку в борьбе с российским агрессором".

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Темы: ЗалужныйистребителиДания
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