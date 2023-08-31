Обстріли Сумщини: за добу – понад 200 вибухів, пошкоджені будинки і техніка

Протягом минулого дня росіяни здійснили 25 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумщини, зафіксовано 211 вибухів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Путивльська, Великописарівська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська громади.

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По Путивльській громаді ворог бив з мінометів, 11 вибухів. Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено 3 приватні будинки та 2 приватні трактори.

По Білопільській громаді здійснено обстріли з міномету, 8 вибухів; артилерії, 8 вибухів та обстріли з АГС, 35 вибухів. Також був обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (НАР), 6 вибухів, артилерійський обстріл, 5 вибухів.

У Краснопільській громаді зафіксовано з БпЛА 1 вибуховий пристрій. Також був обстріл БпЛА (типу FPV "камікадзе"), 1 вибух, унаслідок чого пошкоджена автомобільна техніки працівників свиноферми. Крім того, ворог бив з артилерії, 7 вибухів та мінометів, 16 вибухів, гранатометів (АГС), 25 вибухів.

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По Хотінській громаді росіяни вдарили з артилерії, 4 вибухи, мінометів, 23 вибухи та гранатометів (АГС), 5 вибухів. Також здійснено скидання з БпЛА 2 вибухових пристроїв, 2 вибухи та обстріл БпЛА (типу FPV "камікадзе"), 1 вибух.

Юнаківська громада: здійснено артилерійський обстріл, 8 вибухів.

По Середино-Будській громаді був мінометний обстріл, 10 вибухів, унаслідок одного з обстрілів пошкоджені дві адміністративні будівлі.

По Великописарівській громаді здійснено гранатометний обстріл (СПГ), 4 вибухи та гранатометний обстріл (АГС), 18 вибухів та мінометний обстріл, 8 вибухів.