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Обстрелы Сумщины: за сутки – более 200 взрывов, повреждены дома и техника

Ольга ГлущенкоЧетверг, 31 августа 2023, 02:52
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 200 взрывов, повреждены дома и техника
Разрушения Сумщины. Иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины, зафиксировано 211 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Путивльская, Великописаревская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Середино-Будская громады.

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По Путивльской громаде враг бил из минометов, 11 взрывов. В результате одного из обстрелов повреждены 3 частных дома и 2 частных трактора.

По Белопольской громаде осуществлены обстрелы из миномета, 8 взрывов; артиллерии, 8 взрывов и обстрелы из АГС, 35 взрывов. Также был обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (НАР), 6 взрывов, артиллерийский обстрел, 5 взрывов.

В Краснопольской громаде зафиксировано с БпЛА 1 взрывное устройство. Также был обстрел БпЛА (типа FPV "камикадзе"), 1 взрыв, в результате чего повреждена автомобильная техники работников свинофермы. Кроме того, враг бил из артиллерии, 7 взрывов и минометов, 16 взрывов, гранатометов (АГС), 25 взрывов.

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По Хотинской общине россияне ударили из артиллерии, 4 взрыва, минометов, 23 взрыва и гранатометов (АГС), 5 взрывов. Также осуществлен сброс с БпЛА 2 взрывных устройств, 2 взрыва и обстрел БпЛА (типа FPV "камикадзе"), 1 взрыв.

Юнаковская громада: осуществлен артиллерийский обстрел, 8 взрывов.

По Середино-Будской громаде был минометный обстрел, 10 взрывов, в результате одного из обстрелов повреждены два административных здания.

По Великописаревской громаде осуществлен гранатометный обстрел (СПГ), 4 взрыва и гранатометный обстрел (АГС), 18 взрывов и минометный обстрел, 8 взрывов.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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