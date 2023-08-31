На Таврійському напрямку захисники знищили ще понад пів сотні загарбників – Тарнавський
Четвер, 31 серпня 2023, 03:58
За минулу добу на Таврійському напрямку Сили оборони знищили 58 окупантів, 23 одиниці військової техніки і 2 склади боєприпасів ворога.
Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram
Пряма мова: "Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1204 вогневих завдань.
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За останню добу втрати ворога склали 238 осіб (безповоротні – 58, поранені – 177, полон – 3)".
Деталі: Тарнавський додав, що знищено 23 одиниці військової техніки противника.
Зокрема, 1 танк, 6 ББМ, 6 артилерійських систем та мінометів, 1 ПТРК, 1 СПГ, 2 БпЛА, 6 одиниць автомобільної техніки.
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Також Сили оборони знищили 2 склади боєприпасів.