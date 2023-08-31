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На Таврическом направлении защитники уничтожили еще более полусотни захватчиков – Тарнавский

Ольга ГлущенкоЧетверг, 31 августа 2023, 03:58
На Таврическом направлении защитники уничтожили еще более полусотни захватчиков – Тарнавский
АЛЕКСАНДР ТАРНАВСКИЙ. ФОТО ИЗ ЕГО TELEGRAM

За минувшие сутки на Таврическом направлении Силы обороны уничтожили 58 оккупантов, 23 единицы военной техники и 2 склада боеприпасов врага.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1204 огневых задач.

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За последние сутки потери врага составили 238 человек (безвозвратные – 58, раненые – 177, плен – 3)".

Детали: Тарнавский добавил, что уничтожено 23 единицы военной техники противника.

В частности, 1 танк, 6 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, 1 ПТРК, 1 СПГ, 2 БпЛА, 6 единиц автомобильной техники.

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Также Силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов.

Темы: войнаВооруженные силы
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