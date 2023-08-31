ЄС розгляне пропозиції, щоб прискорити постачання артснарядів Україні – Боррель
Топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель висловив готовність обговорювати варіанти прискорення постачання Україні артилерійських снарядів відповідно до плану Євросоюзу.
Джерело: Боррель під час пресконференції в середу в іспанському Толедо, передає "Європейська правда"
Деталі: Боррель перед тим зазначив, що держави-члени передали спільно приблизно 224 тисячі артилерійських снарядів і близько 2300 ракет зі своїх запасів, тоді як робота на інших треках – контракти з приватними підприємствами й розширення внутрішнього виробництва – триває.
Відповідаючи на питання, чи не стурбований він повільним прогресом у постачанні артилерійських снарядів Україні, Боррель сказав, що в ЄС розглянуть пропозицію Словаччини – модернізувати застарілі снаряди.
Якщо країни-члени не в змозі надати більше зі своїх запасів, для них це – лише стимул збільшити виробничі потужності і зробити це швидше і якісніше. Más y más rápido (більше і швидше, – ред.)", – вважає він.
Нагадаємо: У березні Рада Євросоюзу схвалила план із трьох "треків" щодо постачання Україні мільйона артилерійських снарядів: 1) надання з власних запасів; 2) укладання контрактів із приватними компаніями; 3) розширення власного виробництва.
План вартістю два мільярди євро передбачає надання Україні мільйона боєприпасів протягом 12 місяців.
У межах третього "треку" в липні набув чинності Регламент "Акт на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), розроблений у Європейському Союзі для збільшення виробництва боєприпасів та ракет.
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