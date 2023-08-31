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ЕС рассмотрит предложения, чтобы ускорить поставки артиснарядов Украине – Боррель

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 31 августа 2023, 03:28
ЕС рассмотрит предложения, чтобы ускорить поставки артиснарядов Украине – Боррель
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель выразил готовность обсуждать варианты ускорения поставок Украине артиллерийских снарядов в соответствии с планом Евросоюза.

Источник: Боррель во время пресс-конференции в среду в испанском Толедо, передает "Европейская правда"

Детали: Боррель перед тем отметил, что государства-члены передали совместно примерно 224 тысячи артиллерийских снарядов и около 2300 ракет из своих запасов, тогда как работа на других треках – контракты с частными предприятиями и расширение внутреннего производства – продолжается.

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Отвечая на вопрос, не обеспокоен ли он медленным прогрессом в поставках артиллерийских снарядов Украине, Боррель сказал, что в ЕС рассмотрят предложение Словакии - модернизировать устаревшие снаряды.

Если страны-члены не в состоянии предоставить больше из своих запасов, для них это – лишь стимул увеличить производственные мощности и сделать это быстрее и качественнее. Más y más rápido (больше и быстрее, – ред.)", – считает он.

Напомним: В марте Совет Евросоюза одобрил план из трех "треков" по поставкам Украине миллиона артиллерийских снарядов: 1) предоставление из собственных запасов; 2) заключение контрактов с частными компаниями; 3) расширение собственного производства.

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План стоимостью два миллиарда евро предусматривает предоставление Украине миллиона боеприпасов в течение 12 месяцев.

В рамках третьего "трека" в июле вступил в силу Регламент "Акт в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), разработанный в Европейском Союзе для увеличения производства боеприпасов и ракет.

Подробнее читайте здесь: Европа готовит снаряды: как ЕС планирует поддержать контрнаступление Украины и усилить себя

Темы: ЕСпомощь Украине
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