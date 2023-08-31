Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Столтенберг: Українці вже перевершували очікування, потрібно їм довіряти

Ольга Глущенко Четвер, 31 серпня 2023, 05:35
Столтенберг: Українці вже перевершували очікування, потрібно їм довіряти
Столтенберг, фото: Getty Images

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, оцінюючи контрнаступ Сил оборони, сказав, що українці раніше вже перевершували очікування, тому потрібно їм довіряти.

Джерело: Столтенберг в інтерв’ю телеканалу CNN, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Українці поступово просуваються – відтісняють росіян, пробираються через сильно укріплені райони, включно з мінними полями, і зараз важливо підтримувати їх. Це складнї бої, легкого шляху до перемоги для українців немає – але вони просуваються".

Реклама:

"Ми побачили, що українці знову перевершували очікування, і ми повинні пам'ятати, що все почалося торік з повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Тоді експерти вважали, що Україна протримається лише кілька днів чи тижнів, але вони звільнили північ, Київ, схід, Харків, територію на півдні, Херсон. І тепер вони досягають ще більших успіхів".

"Зараз вони знов просуваються вперед. Потрібно їм довіряти. Ми консультуємо, надаємо підтримку, але у підсумку саме українці мають ухвалювати рішення", – наголосив генсек НАТО.  

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: За його словами, "це запекла боротьба, важка боротьба, і це нелегкий шлях до перемоги для українців, але вони домагаються успіхів, які набирають обертів".

Відповідаючи на запитання щодо розбіжностей в оцінці тактики контрнаступу серед західних військових, Столтенберг зазначив, що "між союзниками з НАТО ведеться постійний діалог і, звичайно, також діалог з Україною".

На думку генсека Альянсу, українцям потрібно допомагати порадами й підтримкою, "але врешті-решт саме українці мають приймати рішення".

Він зазначив, що передові системи ППО, надані Україні союзниками з НАТО, "довели свою виняткову ефективність".

"Українці вміло керують цими системами", так само як і безпілотними літальними апаратами, а також крилатими ракетами великої дальності, додав він.

Теми: НАТОконтрнаступвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
В авіатрощі двох вертольотів на Донеччині загинули 6 українських пілотів – джерела
Дрони атакували Росію і Крим понад 190 разів цього року − ВВС
Атака дронів на Псков: перші супутникові знімки аеродрому
Воїни знищили командно-спостережний пункт ворога на Бахмутському напрямку – ССО
Останні новини
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:31
У Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
Усі новини...
Реклама: