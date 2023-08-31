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Столтенберг: Українці вже перевершували очікування, потрібно їм довіряти

Ольга Глущенко Четвер, 31 серпня 2023, 05:35
Столтенберг: Українці вже перевершували очікування, потрібно їм довіряти
Столтенберг, фото: Getty Images

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, оцінюючи контрнаступ Сил оборони, сказав, що українці раніше вже перевершували очікування, тому потрібно їм довіряти.

Джерело: Столтенберг в інтерв’ю телеканалу CNN, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Українці поступово просуваються – відтісняють росіян, пробираються через сильно укріплені райони, включно з мінними полями, і зараз важливо підтримувати їх. Це складнї бої, легкого шляху до перемоги для українців немає – але вони просуваються".

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"Ми побачили, що українці знову перевершували очікування, і ми повинні пам'ятати, що все почалося торік з повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Тоді експерти вважали, що Україна протримається лише кілька днів чи тижнів, але вони звільнили північ, Київ, схід, Харків, територію на півдні, Херсон. І тепер вони досягають ще більших успіхів".

"Зараз вони знов просуваються вперед. Потрібно їм довіряти. Ми консультуємо, надаємо підтримку, але у підсумку саме українці мають ухвалювати рішення", – наголосив генсек НАТО.  

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Деталі: За його словами, "це запекла боротьба, важка боротьба, і це нелегкий шлях до перемоги для українців, але вони домагаються успіхів, які набирають обертів".

Відповідаючи на запитання щодо розбіжностей в оцінці тактики контрнаступу серед західних військових, Столтенберг зазначив, що "між союзниками з НАТО ведеться постійний діалог і, звичайно, також діалог з Україною".

На думку генсека Альянсу, українцям потрібно допомагати порадами й підтримкою, "але врешті-решт саме українці мають приймати рішення".

Він зазначив, що передові системи ППО, надані Україні союзниками з НАТО, "довели свою виняткову ефективність".

"Українці вміло керують цими системами", так само як і безпілотними літальними апаратами, а також крилатими ракетами великої дальності, додав він.

Теми: НАТОконтрнаступвійна
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