Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Столтенберг: Украинцы уже превосходили ожидания, нужно им доверять

Ольга ГлущенкоЧетверг, 31 августа 2023, 05:35
Столтенберг: Украинцы уже превосходили ожидания, нужно им доверять
Столтенберг, фото: Getty Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, оценивая контрнаступление Сил обороны, сказал, что украинцы ранее уже превосходили ожидания, поэтому нужно им доверять.

Источник: Столтенберг в интервью телеканалу CNN, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Украинцы постепенно продвигаются - оттесняют россиян, пробираются через сильно укрепленные районы, включая минные поля, и сейчас важно поддерживать их. Это сложные бои, легкого пути к победе для украинцев нет - но они продвигаются".

Реклама:

"Мы увидели, что украинцы снова превзошли ожидания, и мы должны помнить, что все началось в прошлом году с полномасштабного вторжения России в Украину.

Тогда эксперты считали, что Украина продержится всего несколько дней или недель, но они освободили север, Киев, восток, Харьков, территорию на юге, Херсон. И теперь они достигают еще больших успехов".

Детали: По его словам, "это ожесточенная борьба, тяжелая борьба, и это нелегкий путь к победе для украинцев, но они добиваются успехов, которые набирают обороты".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Отвечая на вопрос о разногласиях в оценке тактики контрнаступления среди западных военных, Столтенберг отметил, что "между союзниками по НАТО ведется постоянный диалог и, конечно, также диалог с Украиной".

По мнению генсека Альянса, украинцам нужно помогать советами и поддержкой, "но в конце концов именно украинцы должны принимать решения".

Он отметил, что передовые системы ПВО, предоставленные Украине союзниками по НАТО, "доказали свою исключительную эффективность".

"Украинцы умело управляют этими системами", так же как и беспилотными летательными аппаратами, а также крылатыми ракетами большой дальности, добавил он.

Темы: НАТОконтрнаступлениевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Рада в ближайшее время увеличит расходы на оборону на 300 миллиардов – депутат

СМИ: Правительство Швеции изучит возможность передать Киеву истребители Gripen

Социологи об опросе о коррупции и Зеленском: "ответственный" не означает "причастен"

Часть активов Медведчука "недоарестовали" и переписали на человека из окружения Татарова – Bihus

В ПАСЕ признали, что Россия стала диктатурой

Путин рассыпался в комплиментах Маску

Все новости...
В авиакатастрофе двух вертолетов в Донецкой области погибли 6 украинских пилотов – источники
Дроны атаковали Россию и Крым более 190 раз в этом году − ВВС
Атака дронов на Псков: первые спутниковые снимки аэродрома
Воины уничтожили командно-наблюдательный пункт врага на Бахмутском направлении – ССО
Последние новости
16:48
Командование Медсил уверяет, что средствами такмеда обеспечены "около 100%" воинских частей
16:47
видеоОккупанты в Энергодаре получили взрывной "подарок" прямо к застолью – ГУР
16:46
В стоимость строящегося жилья уже сегодня заложен курс до 42 грн за доллар - эксперт
16:40
Рада в ближайшее время увеличит расходы на оборону на 300 миллиардов – депутат
16:11
Умерла собака, которую спасли после российского обстрела в Сумах
16:06
Шмыгаль анонсировал арбитраж ВТО, если Польша заблокирует экспорт украинского зерна 
15:55
ЕС не будет продлевать санкции против трех российских бизнесменов – СМИ
15:53
"Укрнефтебурение" в первом полугодии получило 700 миллионов прибыли
15:35
Преподавательнице из Херсона, которая "возглавила" академию во время оккупации, сообщили о подозрении
15:25
Европарламент поддержал механизм оборонных закупок, от которого выиграет и Украина
Все новости...
Реклама: