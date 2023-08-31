Столтенберг: Украинцы уже превосходили ожидания, нужно им доверять

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, оценивая контрнаступление Сил обороны, сказал, что украинцы ранее уже превосходили ожидания, поэтому нужно им доверять.

Источник: Столтенберг в интервью телеканалу CNN, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Украинцы постепенно продвигаются - оттесняют россиян, пробираются через сильно укрепленные районы, включая минные поля, и сейчас важно поддерживать их. Это сложные бои, легкого пути к победе для украинцев нет - но они продвигаются".

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"Мы увидели, что украинцы снова превзошли ожидания, и мы должны помнить, что все началось в прошлом году с полномасштабного вторжения России в Украину.

Тогда эксперты считали, что Украина продержится всего несколько дней или недель, но они освободили север, Киев, восток, Харьков, территорию на юге, Херсон. И теперь они достигают еще больших успехов".

Детали: По его словам, "это ожесточенная борьба, тяжелая борьба, и это нелегкий путь к победе для украинцев, но они добиваются успехов, которые набирают обороты".

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Детали: Отвечая на вопрос о разногласиях в оценке тактики контрнаступления среди западных военных, Столтенберг отметил, что "между союзниками по НАТО ведется постоянный диалог и, конечно, также диалог с Украиной".

По мнению генсека Альянса, украинцам нужно помогать советами и поддержкой, "но в конце концов именно украинцы должны принимать решения".

Он отметил, что передовые системы ПВО, предоставленные Украине союзниками по НАТО, "доказали свою исключительную эффективность".

"Украинцы умело управляют этими системами", так же как и беспилотными летательными аппаратами, а также крылатыми ракетами большой дальности, добавил он.