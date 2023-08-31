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КНДР імітувала ядерний удар по Південній Кореї

Ольга Глущенко Четвер, 31 серпня 2023, 06:42
КНДР імітувала ядерний удар по Південній Кореї
під час запуску ракет КНДР, фото: KCNA

Північна Корея заявила, що запустила дві тактичні балістичні ракети малої дальності, імітуючи ядерні удари по військових цілях у Південній Кореї.

Джерело: ВВС, KCNA

Деталі: За повідомленням державних ЗМІ КНДР, випробування були проведені на тлі розгортання стратегічних бомбардувальників США в регіоні.

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Південна Корея повідомила, що дві ракети впали в море.

Запуски збіглися зі щорічними спільними військовими навчаннями, які проводять Південна Корея і США.

Пхеньян вже давно оцінює ці навчання як репетицію війни.

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Армія Північної Кореї заявила, що ракети були запущені пізно ввечері в середу під час "тактичних ядерних навчань, що імітують удари "випаленої землі" по головних командних центрах і оперативних аеродромах" у Південній Кореї.

 
запуск ракет КНДР

"Навчання мають на меті надіслати чіткий сигнал ворогам", – додали в армії.

Запуски відбулися за день до того, як Південна Корея і США завершили 11-денні спільні військові навчання.

За даними південнокорейських ЗМІ, в навчаннях брав участь щонайменше один американський стратегічний бомбардувальник B-1B, який пролітав над Корейським півостровом.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у вівторок спостерігав за навчаннями підготовки його вищого командування до "тотальної війни з Півднем", повідомляють державні ЗМІ КНДР.

 
Кім Чен Ин з військовими

Під час навчань військові імітували відбиття раптового нападу, а потім проведення контратаки з метою зайняти "всієї території південної половини", йдеться в повідомленні.

 
запуск ракет КНДР
всі фото: KCNA

Теми: КНДРПівденна Корея
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