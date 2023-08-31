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КНДР имитировала ядерный удар по Южной Корее

Ольга ГлущенкоЧетверг, 31 августа 2023, 06:42
КНДР имитировала ядерный удар по Южной Корее
во время запуска ракет КНДР, фото: KCNA

Северная Корея заявила, что запустила две тактические баллистические ракеты малой дальности, имитируя ядерные удары по военным целям в Южной Корее.

Источник: ВВС, KCNA

Детали: По сообщению государственных СМИ КНДР, испытания были проведены на фоне развертывания стратегических бомбардировщиков США в регионе.

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Южная Корея сообщила, что две ракеты упали в море.

Запуски совпали с ежегодными совместными военными учениями, которые проводят Южная Корея и США.

Пхеньян уже давно оценивает эти учения как репетицию войны.

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Армия Северной Кореи заявила, что ракеты были запущены поздно вечером в среду во время "тактических ядерных учений, имитирующих удары "выжженной земли" по главным командным центрам и оперативным аэродромам" в Южной Корее.

 
запуск ракет КНДР

"Учения имеют целью послать четкий сигнал врагам", – добавили в армии.

Запуски состоялись за день до того, как Южная Корея и США завершили 11-дневные совместные военные учения.

По данным южнокорейских СМИ, в учениях участвовал по меньшей мере один американский стратегический бомбардировщик B-1B, который пролетал над Корейским полуостровом.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во вторник наблюдал за учениями подготовки его высшего командования к "тотальной войне с Югом", сообщают государственные СМИ КНДР.

 
Ким Чен Ын с военными

Во время учений военные имитировали отражение внезапного нападения, а затем проведение контратаки с целью занять "всей территории южной половины", говорится в сообщении.

 
запуск ракет КНДР
все фото: KCNA

Темы: КНДРЮжная Корея
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